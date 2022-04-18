الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الاقتصاد الأخضر

باحث: الطاقة الخضراء درع مصر الواقى لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية

الطاقة الخضراء
الطاقة الخضراء

الطاقة الخضراء المتجددة سلاح مصر في التعافي من تداعيات التغيرات المناخية التي أصبحت خطر جسيم يهدد صلاح البيئة، ومن ثم تولي مصر اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الخضراء، فقد بلغ عدد المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 20 /2021 نحو 691 مشروع، كما يسهم الاقتصاد المصري في توطيد مرونة الاقتصادات الأفريقية لمواجهة الصدمات المختلفة مثل جائحة كوفيد19، وتسريع جهود التعافي من اّثار تلك الجائحة.

 

في هذا التقرير، تستعرض "الدستور" دور الطاقة الخضراء فى التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

 

باحث بيئي: مشاريع الطاقة الخضراء سبيل نجاة مصر من عواقب التغيرات المناخية 

قال عبد المولي إسماعيل، باحث بيئي،  ل"الدستور" إن استثمار مصر جهودها في إنشاء مشروعات تعتمد على الطاقة المتجددة سيسهم في التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية والذي يتأتى بدوره من خلال تقليص نسبة الانبعاثات والاتجاه نحو التحوّل إلى الطاقة النظيفة، بمعدلات أكبر من الحالية منوهًا إلى دور الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر بدول إفريقيا.

 

وأردف الباحث البيئي، في تصريحاته ل "الدستور"  أن مصر تكثف جهودها في الاستثمار في مشاريع  الطاقات المتجددة  كالطاقة الشمسية، الطاقة الكهربائية ، الرياح ، موضحًا أن مصر تتبع استراتيجيات اللجنة الدولية للمناخ التابعة للأمم المتحدة "استراتيجية التخفيف"،  ولكن كان من المفترض اتباع استراتيجية أخرى خاصة بالتكيف والتأقلم على تلك التغيرات المناخية، لوجود مناطق يمكن أن تتعرض إلي أضرار جسيمة نتيجة للتغيرات المناخية الغير معتاد عليها كالمناطق الساحلية.

 

تأتي في مقدمة المشاريع التى تقوم بها الدولة المصرية، التوسع في استخدام السيارات الكهربائية بشكل أساسي، وسيكون ذلك نقطة انطلاقة لخفض معدلات التلوث البيئي، كما أشار إلي أن مصر من ضمن المناطق الأكثر سطوعًا على مستوى العالم، ومن ثم تمتاز بغزارة المشروعات التي تعتمد على الطاقة الشمسية، وكذلك طاقة الرياح، والذي يسهم بدوره في التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية معجلًا.

 

 ويختتم إسماعيل، حديثه قائلاً: يستوجب تكاتف جميع الوزارات والهيئات المعنية بهذا الأمر وخاصة وزارتي الصناعة والسياحة،  بجانب الدور الذي تقوم به وزارة البيئة، حيث المراجعة البيئية، مؤكدًا على ضرورة استراتيجية واضحة ومعروضة للجميع، لا سيما ارتباطها بمدى زمني معين.

 

احصائيات: 

بلغت المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي  لعام 20 /2021 نحو 691 مشروع بتكلفة كلية وصلت إلى  447.3 مليار جنيه؛ وفق اعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل حوالي 15% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة فى الخطة، ومن المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% بخطة عام 21 /2022.

 

كما وصلت قيمة محفظة مصر من تلك  المشروعات الخضراء المؤهلة إلي  1.9 مليار دولار حتى شهر سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% بمجال النقل النظيف، و26% بمجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.

الطاقة الخضراء جائحة الكوفيد19 تداعيات التغيرات المناخية الاقتصاد المصرى المشروعات الخضراء

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وائل لطفي

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