الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

 أُصيب فلسطيني بالرصاص الحي، فيما أُصيب العشرات بالاختناق بالغاز السام والمسيل للدموع،  خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة مناصرة للأسرى انطلقت بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني في الخليل، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مسجدا، واعتدت على طفل بالضرب المبرح.


وقالت مصادر أمنية ومحلية: إن قوات الاحتلال -التي عززت من تواجدها في منطقة "باب الزاوية" وسط مدينة الخليل- أطلقت الرصاص الحي والرصاص المعدني والقنابل الصوتية والغازية صوب المشاركين في المسيرة، التي دعا لها نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والقوى الوطنية في محافظة الخليل، والتي انطلقت من مسجد الحسين وصولا لمنطقة باب الزاوية.


وأُصيب -خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة- شاب بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق.


وداهمت قوات الاحتلال والمستوطنين مسجد خالد بن الوليد في منطقة الكسارة شرق المدينة.


واعتدت مستوطنة بالضرب على أحد الفتية (لم تعرف هويته)، مما أدى إلى إصابة برضوض في أنحاء جسمه.

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