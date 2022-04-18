الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السويد.. احتجاجات ومواجهات عنيفة بين الشرطة وجماعات يمينية متطرفة

احتجاجات السويد
احتجاجات السويد

تصاعدت الاحتجاجات  في جنوب السويد، التي اندلعت في وقت متأخر من أمس، على الرغم من تحرك الشرطة لتظاهرة نظمتها جماعة يمينية متطرفة معادية للإسلام ، كانت تخطط لحرق المصحف من بين أشياء أخرى ، إلى موقع جديد كإجراء وقائي.

 

كانت وردت أنباء عن مشاجرات واضطرابات في بلدة لاندسكرونا الجنوبية بعد أن تم نقل مظاهرة كان مقررا تنظيمها هناك حزب سترام كورس اليميني الدنماركي إلى مدينة مالمو القريبة، على بعد حوالي 45 كيلومترا (27 ميلا) جنوبا، بحسب شبكة "أي بي سي" الأمريكية.

 

وقالت الشرطة السويدية إن ما يصل إلى 100 شاب معظمهم ألقوا الحجارة وأشعلوا النار في السيارات والإطارات وصناديق القمامة ، وأقاموا سياجًا عرقل حركة المرور. 

 

وأكدت الشرطة إن الوضع هدأ في لاندسكرونا في وقت متأخر من يوم الأحد  لكنه لا يزال متوترا ، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في العملية.

 

واندلعت  اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والمتظاهرين المناوئين في مدينة أوريبرو بوسط البلاد قبيل خطة سترام كورس لحرق مصحف هناك، مما أسفر عن إصابة 12 شرطيا وإحراق أربع سيارات للشرطة.

 

وأظهرت لقطات فيديو وصور من مشاهد فوضوية في أوريبرو سيارات شرطة محترقة ومتظاهرين يرشقون بالحجارة وأشياء أخرى على ضباط الشرطة في ملابس مكافحة الشغب.

 

وقالت المتحدثة باسم الشرطة في جنوب السويد، كيم هيلد، إن الشرطة لن تلغي الإذن بمظاهرة لاندسكرونا لأن الحد الأدنى للقيام بذلك مرتفع للغاية في السويد، التي تقدر حرية التعبير.

 

وجرت المظاهرة مساء السبت في حديقة مركزية في مالمو حيث ألقى راسموس بالودان زعيم سترام كورس كلمة أمام بضع عشرات من الأشخاص. وقام عدد قليل من المتظاهرين المناوئين بإلقاء الحجارة على المتظاهرين واضطرت الشرطة إلى استخدام رذاذ الفلفل لتفريقهم.

 

منذ يوم الخميس، تم الإبلاغ عن اشتباكات أيضًا في ستوكهولم وفي مدينتي لينكوبينج ونوركوبينج - جميع المواقع التي خطط فيها Stram Kurs أو كان لديها مظاهرات.

السويد احتجاجات احتجاجات السويد جماعات يمينية تطرف

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