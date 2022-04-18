الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكونجرس الأمريكي يدرس المحتويات الفاضحة لحاسوب نجل بايدن

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي

قال عضو مجلس النواب الأمريكي، داريل عيسى: إن الكونغرس يدرس المحتويات الفاضحة للحاسوب المحمول الخاص بهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال عيسى في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "نحتاج إلى تتبع هذا على طول الطريق. وهذا يتطلب مشورة خاصة، ولكن في نفس الوقت، نحن نحقق في الأمر. لدينا جهاز كمبيوتر محمول، وهذا الكمبيوتر المحمول هو كنز دفين، اتصال مباشر بين الرئيس ونجله. الغوص العميق في مدى مرضه وضعفه بسبب إدمانه على المخدرات".

ووجد نجل الرئيس الأمريكي نفسه وسط فضيحة متصاعدة، حيث أكدت وسائل إعلام كبرى في بلده في الأيام الأخيرة صحة بيانات قيل إنه تم العثور عليها في حاسوب محمول تابع له.

وتعود هذه القضية إلى منتصف أكتوبر 2020، حين نشرت صحيفة "نيويورك بوست"، قبل أسابيع معدودة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقريرا عن بيانات مثيرة للتساؤلات عثر عليها في حاسوب نسيه هانتر بايدن في أبريل 2019 بورشة إصلاح في مدينة ديلاوير.

وأوضح التقرير: أن صاحب الورشة، بعد أن فشل عدة مرات في التواصل مع هانتر بايدن، سلم الحاسوب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، عندما علم بفتح تحقيق ضد نجل جو بايدن بشبهة التهرب الضريبي.

ومن بين البيانات، عثر في هذا الحاسوب، وفقا للتقرير، على كميات كبيرة من رسائل إلكترونية وصور ووثائق مالية تبادلها هانتر مع عائلته وشركائه، وهي تسلط الضوء على كيفية استخدام نجل جو بايدن نفوذه السياسي في ممارسة أعمال في دول أخرى، وخصوصا أوكرانيا والصين.

 و علي صعيد آخر ، قال أعضاء في الكونجرس الأمريكي،  في وقت سابق اليوم  إن الكونجرس الأمريكي يجري تحقيقا في تقارير تفيد بإلقاء القوات الروسية مادة سامة على ماريوبول.

وأضاف المشرعون الديمقراطيون، أعضاء لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي خلال زيارتهم لبولندا، أن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يقفوا مكتوفي اليد في حال استخدام أسلحة كيمياوية في الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومن جانبه، قال النائب جيسون كرو، في تصريحات أوردتها قناة " الحرة" الأمريكية ، إن الإدارة الأمريكية لن تسامح في استخدام الأسلحة الكيمياوية.

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