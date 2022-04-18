العائدون الحلقة 16| كمين أمني لإيجاد «صفوان».. وأمير كرارة ينجح في الهروب

بدأت الحلقة 16 من مسلسل العائدون بمحاولة إيقاف ضابط المخابرات عمر، والقائم بدوره الفنان أمير كرارة في كمين أمني خلال نقل «صفوان» إلى مصر للحصول منه على خطة نقل عمليات داعش.

وكانت قد تناولت الحلقة السابقة من مسلسل «العائدون» محاولات تجنيد صفوان أو فرانك لصالح المخابرات المصرية، الذي يعمل ضمن تنظيم داعش الإرهابي بإحدى الدول الأوربية، حيث أن المخابرات المصرية تسعى خلفه للحصول على خطة انتقال الدواعش إلى مصر.

وتمثلت الخطة التي وضعها الضابط خالد والقائم بدوره الفنان هاني رمزي في نقل صفوان، لمنطقة آمنة مقابل إعطائه للمعلومات، وعرض عليه ضرغام بأخذه لمصر وهناك يقدم المعلومات ثم يأمنوا له هربه وقال: «احنا قارب النجاة الوحيد بالنسبالك»، وقام الضابط عمر «أمير كرارة» بنقله عبر الحدود عن طريق إحدى سيارات النقل الثقيل.

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في بطولة مسلسل «العائدون»، بجوار الفنان أمير كرارة، كل من: أمينة خليل، ومحمود عبدالمغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، والمسلسل من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب.