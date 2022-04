ملخص أحداث الحلقة 16 من الاختيار 3.. محاولة اغتيال برهامى.. وتسريب جديد لمرسى

تناولت الحلقة 16 من مسلسل الاختيار 3 عدة أحداث مثيرة بدأت بقرار من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء إجراء الانتخابات البرلمانية في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط مخطط إرهابي كان سيتم تنفيذه في الإسكندرية.

وتضمنت أحداث الحلقة زيارة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي- آنذاك- لإحدى وحدات الجيش المصري وقال للمجندين: "اسمحولي أتكلم معاكم في أمر مهم كل واحد فيكم واقف في مكانه سواء ليل أو نهار شمس أو برد لازم يكون عارف هو واقف ليه انت واقف علشان تحمي أهلك وبلدك الجيش المصري عظيم وشريف وكل واحد لازم يفتخر أنه جزء من الجيش ده وكل واحد لازم يكون عارف المسئولية اللي عليه وقدها وأنا عارف إنكم قدها".

كما تضمنت أحداث الحلقة رصد أجهزة الأمن لمخطط إرهابي لاغتيال القيادي السلفي ياسر برهامي، ووضعوا الخطة اللازمة لتفادي ذلك، ونجحوا في إحباط المخطط، في محافظة الإسكندرية.

وكشفت الحلقة 16 من مسلسل الاختيار 3 أيضا عن رصد المخابرات الحربية لقيادات سلفية جهادية في الإسكندرية، وظهر العقيد مصطفى (يجسد دوره الفنان أحمد السقا) داخل غرفة العمليات وتحدث عن رصد خلية إرهابية داخل شقة بالأنفوشي، وقال إن عملهم شبيه بالتنظيمات الإرهابية القادمة من الخارج، وعقب ذلك داهموا الشقة وأحبطوا مخطط العناصر الإرهابية.

واختتمت الحلقة بتسريب جديد يجمع القيادي بالإخوان حينها محمد مرسي بحضور مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن رجل الأعمال إبراهيم المعلم.

في التسريب يقول مرسي: «أنا مش فاهم إبراهيم المعلم بيعمل إيه.. أنا إبراهيم المعلم ده محيرني بصراحة.. يقعد يتصل بيا ويقولي أنتوا بابا وأنتوا ماما وأنتوا أنور وجدي.. وبعدين تبص تلاقي النهاردة الكاريكاتير في غاية السوء، مهيج».

كما عرض تسريبا آخر يتحدث فيه محمد مرسي بحضور مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن الإخواني الهارب أيمن نور رئيس حزب الغد حينها.

في التسريب يقول مرسي: شوف أيمن نور ده بيتحايل علي إن أنا أقول لإخواننا يعفو عنه وبتاع ومش عارف.. الحكم بتاعه.

يجمعهم في بيته تلات أربع خمس مرات يجيب 50 60 70 واحد.. ويقعد يرتب معاهم ليوم 25 حاجة مش ممكن بني آدم عجيب الشكل.

المرشد: مبيتعظش أبدا حصل إيه يوم 25؟ مشهد في العالم كله بيقولوا أحسن من يوم 25 الأولاني.

مجهزين نفسهم لما شوية عيال يعملوا حاجة صغيرة كده يروح مكبرها.

مرسي: عمر عفيفي اتصل من أمريكا وقال مش عارف إيه وخطة الهجوم على الميدان إيه الكلام ده فهو بيستعبط والتاني والتالت 4،5،6،7، معروفين.

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 تسجيلا يظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن القيادي بحركة 6 أبريل أحمد ماهر.

كما عرضت الحلقة مشهدا يفسد فيه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك خطة نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقاء اللواء حجازي مدير المخابرات الحربية حينها منفردا، في محاولة منه للاتفاق معه بعيدا عن السيسي، لتنفيذ أهدافه ومصالح الجماعة، لكن فوجئ بوجود عبد الفتاح السيسي في انتظاره.

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات عامة

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

