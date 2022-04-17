«قبل الفطار».. مشاجرة أسرية تنتهي بطعنة نافذة في بطن عامل ببني سويف

أصيب عامل بطعنة نافذة في البطن، على أثر مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته وابنته، تعرض خلالها لطعنة بآلة حادة “سكين”، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام لتلقى الرعاي الطبية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقي اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بوصول "ه. ق" 47 سنة، إلي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف، مصاب بطعنة نافذة في البطن، ووجه مدير الأمن بسرعة تشكيل فريق بحث للوقوف علي أسباب وملابسات الواقعة، وضبط أطرافها.

وتبين من تحريات فريق البحث بقيادة اللواء أسامة جمعة مدير البحث الجنائي، أن مشاجرة نتشبت بين المجني عليه وزوجته وإبنته قبل الإفطار، علي أثرها تعرض لطعنة بالبطن بسكين المطبخ، بينما أصيبت الزوجة بجرح سطحي في اليد.