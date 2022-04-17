محاكمة لص الهواتف في حلوان غدًا

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الاثنين، جلسة محاكمة «أحمد .ا» محبوس سائق توك توك لاتهامه بجريمة سرقة هاتف محمول مواطنين بالإكراه بحلوان.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي ومصطفى حسن أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبدالمسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، عن أنه بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة سرق المنقول المبين وصفًا وهي الهاتف المحمول والمملوك للمجني عليها آلاء محمد بطريق الإكراه الواقع على كل من المجني عليهما آلاء محمد وسما محمد وبشري سرور والذي ترك أثر جروح بأن باغت المتهم المجني عليهما الأولي والثانية سارقا الهاتف المحمول من الأولى فاستقل الدراجة البخارية للفرار فتشبستا بالمتهم صارختين مستغيثتين فحاولت المجني عليها الثالثة نجدتها فاعترضت طريقه محاولة إيقافه فدهسها حال استقلاله الدراجة البخارية فأحدث إصابتهن الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة قاصدًا من ذلك الفرار بالمسروق، فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهن والاستيلاء على المسروق حال كون المجني عليها الأولي والثانية طفلتين لم تتجاوز 18 سنة من عمرها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة الشهود في القضية عن أن بشرى سرور ربة منزل تناهى لسمعها صراخ أطفال مستغيثين فتوجهت حيث ذلك الصراخ، فأبصرت الطفلتين المجني عليهما عالقتين بالدراجة البخارية محل الواقعة قيادة المتهم فحاولت إيقافه ظنًا منها باختطافه لهنا بأن قامت باعتراض طريقه فقام بدهسها وسقطوا أرضًا ولاذ بالفرار، وشهد محمد عبدالمنعم محامي بأنه نما الي علمه قيام المتهم بسرقة الهاتف المحمول المملوكة لنجلته كرهًا عنها خلال تواجد نجلته المجني عليها الثانية برفقتها فحدثت إصابتهما.

وشهد مجري التحريات بالقضية نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة حلوان بأن تحرياته توصلت لقيام المتهم بارتكاب الواقعة بسرقة الهاتف المحمول والمملوك للمجني عليها الأولى "آلاء" واستقل الدراجة البخارية محل الواقعة هربًا فتشبثت به المجني عليهما صارختين مستغيثين فتحرك بالدراجة البخارية ساحلًا لهن فاعترضت الشاهدة "بشرى" طريقه فدهسها قاصدًا من ذلك الفرار بالمسروق مما أحدث إصابتهن وأردف بتمكنه من ضبط المتهم، وبمواجهته بالواقعة أقر بارتكابها وأرشده عن الهاتف المحمول متحصلات الواقعة والدراجة البخارية المستخدمة في ارتكابه الواقعة واستطرد بتمكنه التوصل لمقطع مرئي لارتكاب المتهم الواقعة.