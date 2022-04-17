الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد أذان الفجر يوم الإثنين 17 رمضان 1443 – 2022

أذان الفجر
أذان الفجر

على مدار شهر رمضان 1443/2022 يبحث المسلمون عن وقت الإمساك وكذلك موعد أذان الفجر طبقا للتوقيت المحلي في محافظات جمهورية مصر العربية.

ويقدم "الدستور" خدمة مواقيت الصلاة الخمسة في كل محافظة اليوم الإثنين 17 رمضان 1443.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أبريل 2022 الموافق هجري 17 رمضان 1443 في القاهرة

وقت الإمساك : 03:44 ص

موعد أذان الفجر: 3:54 ص

موعد أذان الظهر: 11:54 ص

موعد أذان العصر: 3:30 م

موعد أذان المغرب: 6:24 م

موعد أذان العشاء: 7:45 م

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أبريل 2022 الموافق هجري 17 رمضان 1443 في الجيزة

وقت الإمساك: 03:44 ص

موعد أذان الفجر: 3:54 ص

موعد أذان الظهر: 11:55 ص

موعد اذان العصر: 3:30 م

موعد أذان المغرب: 6:24 م

موعد أذان العشاء: 7:46 م

مواعيد الصلاة اليوم في تندة 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أبريل 2022 الموافق هجري 17 رمضان 1443 في تندة

وقت الإمساك: 03:51 ص

موعد أذان الفجر: 4:01 ص

موعد أذان الظهر: 11:56 ص

موعد أذان العصر: 3:29 م

موعد أذان المغرب: 6:23 م

موعد أذان العشاء: 7:43 م

 

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مواعيد الصلاة اليوم في الاسماعيلية 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أبريل 2022 الموافق هجري 17 رمضان 1443 في الإسماعيلية

وقت الإمساك: 03:38 ص

موعد أذان الفجر: 3:48 ص

موعد أذان الظهر: 11:50 ص

موعد أذان العصر: 3:26 م

موعد أذان المغرب: 6:21 م

موعد أذان العشاء: 7:43 م

مواعيد الصلاة اليوم في طلخا 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أبريل 2022 الموافق هجري 17 رمضان 1443 في طلخا

وقت الإمساك: 03:41 ص

موعد أذان الفجر: 3:51 ص

موعد أذان الظهر: 11:54 ص

موعد أذان العصر: 3:30 م

موعد أذان المغرب: 6:25 م

موعد أذان العشاء: 7:47 م

مواعيد الصلاة اليوم في دكرنس 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أبريل 2022 الموافق هجري 17 رمضان 1443 في دكرنس

وقت الإمساك: 03:40 ص

موعد أذان الفجر: 3:50 ص

موعد أذان الظهر: 11:53 ص

موعد أذان العصر: 3:30 م

موعد أذان المغرب: 6:24 م

موعد أذان العشاء: 7:46 م

دعاء الفجر مكتوب 

اللهمّ إيّاك نعبد، ولك نصلّي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك إنّ عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجاً منك إلّا إليك.

مواعيد الصلاة موعد اذان العشاء موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب وقت الامساك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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