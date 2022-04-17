أوكرانيا: روسيا قررت تسوية «ماريوبول» بالأرض بأي ثمن

حذر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأحد، من قرار محتمل للقوات الروسية بتسوية مدينة ماريوبول الاستراتيجية بـ"الأرض".

جاء تحذير كوليبا بعد ساعات من انتهاء مهلة الإنذار الروسي لاستسلام المقاتلين المتحصنين داخل مصانع الصلب الأشبه بالقلاع في ماريوبول.

وأكد كوليبا خلال ظهوره ببرنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي أس"، إن الحصار لا يطال الجنود الأوكرانيين فحسب، بل أيضًا "مجموعة كبيرة من المدنيين".

وأضاف: "يواصلون نضالهم، لكن يبدو من الطريقة التي يتصرف بها الجيش الروسي في ماريوبول، أنهم قرروا تسوية المدينة بالأرض بأي ثمن".