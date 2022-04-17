الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» توضح أعراض طيف التوحد (انفوجراف)

التوحد
التوحد

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن اضطراب طيف التوحد يظهر في مرحلة الطفولة المبكرة ويؤدي إلى قصور في أداء المهارات الوظيفيـة اليومية.

وقالت الوزارة من خلال إنفوجراف عبر موقعها الإلكتروني، إن اضطراب طيف التوحد يصاحبها بعض المشكلات المعرفية والطبية والسلوكية مثل الإعاقة الذهنية ومشاكل الجهاز الهضمي واضطرابات النوم، وعلى الجانب التخر فقد يبرع بعض الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد في الموسيقى والرياضيات والفنون.

وأضافت وزارة التضامن، أن طيف التوحد يبدأ بين 10 إلى 20 من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بالتحسن بيـن سن الرابعة والسادسة من العمر إذا تلقـوا خدمات التشخيص والتدخل المبكر ويكونوا قادرين على الالتحاق بالمدارس العادية وأيضا الحصول على عمل ويستطيع من 10% إلى 20% من الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد العيش باستقلالية.

وأشارت إلى أن اضطراب طيف التوحد هو (Autism ASD— Disorder Spectrum)  اضطراب نمائي عصبي يؤثر علـى التواصـل والتفاعل الاجتماعي مع البيئة إضافة إلى وجود سلوكيات نمطية تكرارية ومحدودة.

وقالت نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوعي بطيف التوحد على مستوى العالم قد ازداد في السنوات الأخيرة، مشيرة إلي أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "بمن فيهم الذين يعانون من مرض التوحد" المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأمم المتحدة، هى ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .
 

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وزارة التضامن الاجتماعي نيفين القباج الدعم النقدي مرضى التوحد التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

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