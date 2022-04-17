المغرب يسجل حالة وفاة و36 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و36 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة المغربية في نشرتها اليومية الخاصة بالوضعيّة الوبائية في المملكة بارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.164.381 حالة، فيما ثبت إجمالي الوفيات جراء الوباء عند 16.063 وفاة.

وأشارت الصحة المغربية في نشرتها إلى أنه تم التأكد من 31 حالة شفاء إضافية؛ ليصل التعافي إلى 1.147.674.

ونوهت إلى أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 5264 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11.372.550 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.