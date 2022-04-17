بالتزامن مع الموجة الحارة.. أعراض الإصابة بضربات الشمس

تشهد محافظات مصر خلال الفترة الحالية موجدة حارَّة شديدة السخونة، لم تشهدها البلاد من قبل، حيثُ وصلت درجات الحرارة ما بين 39 حتى 43 درجة مئوية تختلف حسب المحافظة، وذلك وفقًا لبيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

ويمكن أن تؤدي الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة والتعرض للشمس في النهار، إلى مضاعفات مرضية على جسم الإنسان كضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، خصوصًا في شهر رمضان وصيام الجسم عن الطعام والشراب.

وتستعرض "الدستور" خلال السطور التالية أعراض الإصابة بضربات الشمس نتيجة التعرض لأشعة الشمس في ساعات النهار، من خلال الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا، وطرق علاجها بالإسعافات الأولية عن ظهورها.

أعراض ضربة الشمس

قال الدكتور محمد سلامة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إنَّه عندَ التعرّض لأشعة الشمس بصورة متكررة لفترة طويلة وبشكل مُباشر، يؤدي للإصابة بضربات الشمس، ممَّا يحدث اضطراب في مستوى الماء والأملاح داخل جسم الإنسان، قد تؤدي بعضها للوفاة في بعض الأحيان.

أضاف استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، لـ"الدستور" أنَّ الإصابة بضربات الشمس، لها أعراض كثيرة قد يُكمن بعضها في فقدان الوعي، ولها تأثير قوي على جسم الإنسان.

أشار سلامة إلى أنَّ هناك أعراض أخرى كثيرة، تُصيب الإنسان نتيجة تعرّضه لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويله، منها: الصُداع، والغثيان، وإحمرار الجلد، وسرعة التنفس، وارتفاع درجة حرارة الجسم عن المعدل الطبيعي، والهذيان، وارتفاع معدل ضربات القلب، أيضًا عدم القدرة على التعرق، ما ينذر بالجفاف، وفقدان الوعي نتيجة عدم التحمل.

الإسعافات الأوليَّة

أكدّ الدكتور محمد سلامة استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، على ضرورة تنفيذ طرق الإسعافات الأولية عند ظهور هذه الأعراض بالجسم، للحد من تعرض الإنسان لمضاعفات خطيرة، نتيجة إصابته بضربة شمس قوية.

وقال استشاري الصحة العامة والطب الوقائي إنَّ هناك طُرق عديدة يمكن إتباعها عند ظهور هذه الأعراض، أهمَّها سكب الماء البارد على الجسم فور الشعور بالإصابة، ثُمَّ عمل كمادات على أماكن النبض مثل الرقبة، المعصم، وتكون بماء بارد وليس مُثلّج، إضافة للتهوية بشكل مباشر، أو أمام مروحة أو تكييف لحصول الجسم على ترطيب هوائي.