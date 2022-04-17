مصرع شخص سقطت عليه حوائط عقار بدار السلام

لقى شخص مصرعه بعدما انهار عليه حوائط داخل عقار سكنى من 3 طوابق بمنطقة دار السلام وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتم انتشاله ونقله إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بانهيار داخل عقار سكنى بمنطقة دار السلام، وعلى الفور انتقلت رجال الإنقاذ بالحماية المدنية لموقع الحادث، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثة شاب من أسفل أنقاض وتم نقله إلى المستشفى أثناء قيامه بجمع كميات من الحديد أسفل العقارات التى يتم إزالتها ولقى مصرعه وتحرر محضر بالواقعة.