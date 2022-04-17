الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص سقطت عليه حوائط عقار بدار السلام

ارشيفية
ارشيفية

لقى شخص مصرعه بعدما انهار عليه حوائط داخل عقار سكنى من 3 طوابق بمنطقة دار السلام وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتم انتشاله ونقله إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بانهيار داخل عقار سكنى بمنطقة دار السلام، وعلى الفور انتقلت رجال الإنقاذ بالحماية المدنية لموقع الحادث، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثة شاب من أسفل أنقاض وتم نقله إلى المستشفى أثناء قيامه بجمع كميات من الحديد أسفل العقارات التى يتم إزالتها ولقى مصرعه وتحرر محضر بالواقعة.

شخص داخل عقار سكنى منطقة دار السلام الحماية المدنية المستشفى

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