الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 76 محضراً للتجار المخالفين في أسواق كفر الشيخ

مخبز
مخبز

تمكنت حملة مكبرة على الأسواق بالتعاون بين مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري والصحة، من تحرير 76 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، كما تابعت الحملات توافر السلع المتعددة في المنافذ المتعددة والأسواق.

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، ورئاسة المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملات من تحرير 76 محضراً، من بينهم 14 محضر نقص وزن، ومحضر تصرف في دقيق، و43 محضر مخالفات متنوعة، وضبط لحوم مجمدة غير صالحة، وحررت الحملة محضر، وتحرير 16 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين إشغالات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشن حملات على الأسواق، لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، ومتابعة توفير السلع الغذائية، ومحاربة الغلاء، وتحرير محاضر للمخالفين، وتحويلهم للنيابات المختصة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه قد كلف باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية، ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

تموين تجار مخالف تحرير كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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