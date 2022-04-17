الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رؤية مسرحية حديثة لفن المونولوج على مسرح القومي للحضارة

جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، قد استضاف حفلا غنائيا مسرحيا بعنوان (هستيريالوج- من فات قديمه تاه)، وهي رؤية مسرحية حديثة لفن المونولوج في قالب غنائي تمثيلي مستوحاة من الإرث الفني للسينما المصرية في قالب تمثيلي غنائي بقيادة الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر، وكان من بين حضور الحفل رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، ووزير التموين الأسبق الدكتور جودة عبد الخالق، ولفيف من الشخصيات العامة.

واستهل الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، الحفل بالترحيب بالحضور، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود التي يبذلها المتحف لتنفيذ استراتيجيته ليكون منارة ثقافية وترفيهية وأثرية وتعليمية وتعزيز منتج السياحية والثقافية والأثرية التي يتميز بها المتحف.

وأضاف الدكتور أحمد غنيم أن فن المونولوج يهدف إلى تقديم المتعة والنقد والنصيحة والحكمة والتي تهدف إلى تقويم السلوك العام في إطار كوميدي هادف، وقد حرص المتحف القومي للحضارة المصرية أن يكون في الصدارة لتقديم مثل هذه العروض الثقافية الفنية في شكل عصري حديث، وذلك فى إطار دور المتحف الثقافي التنويري.

وأشارت فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، إلى أن هذه الأمسية الثقافية الفنية تضم فكرة جديدة مستلهمة من تراثنا الفني الشعبي وهو المونولوج، والذي اشتهرت به السينما المصرية في ستينات وسبعينات القرن الماضي.

وأعرب جمهور الحاضرين عن سعادتهم البالغة بهذا الحفل، وأيضا بدور المتحف القومي للحضارة المصرية لنشر الثقافة والمعرفة والوعي الحضاري.

يشار إلى أن من أشهر من قدموا لنا هذا الفن الجميل (فن المونولوج): الفنان إسماعيل ياسين، وشكوكو، وثريا حلمي، وفؤاد المهندس وغيرهم، ويقدم المتحف القومى للحضارة المصرية العديد من ورش العمل التي يشارك بها زوار المتحف، وقد لاقت هذة الورش  تفاعلاً كبيراً واستحساناً لدى الجمهور، ومن المقرر عودة الأنشطة مجدداً بعد انتهاء شهر رمضان.

وزارة السياحة والآثار المتحف القومي للحضارة المصرية فن المونولوج سينما النقد السلوك العام

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وائل لطفي

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