توقيع الكشف الطبي المجاني على 3164 مواطنًا في أسوان

ضمن مبادرة «حياة كريمة»..

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنظيم مديرية الشؤون الصحية لعدد 2 قافلة طبية للكشف المجانى بمنطقة كيما وقرية أبو الريش قبلى بمركز أسوان ضمن المحور الصحي بالمبادرة الرئاسية.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة"، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية فى المناطق النائية والمحرومة.

من ناحيته، أوضح الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن المديرية قامت على مدار يومين بتنظيم القافلة الطبية فى كل منطقة والتي شملت مختلف التخصصات الطبية والتوعوية.

وأشار إلى أنه تم إجراء الكشف الطبي على 3164 مواطنًا ومواطنة مجانًا مع تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي تحت إشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.