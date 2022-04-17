الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس الأسقفية يترأس قداس أحد السعف: المسيح دخل أورشليم منتصرًا

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اليوم الأحد، قداس أحد الشعانين المعروف باسم أحد السعف وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك حيث صلى قداسًا صباحيًا بالإنجليزية للرعايا الأجانب قبل أن يصلي قداس الخدمة باللغة العربية ظهرًا.

وبدأ القداس بموكب الدخول إذ حمل المطران والقساوسة وشعب الكنيسة سعف النخيل تيمنًا بدخول المسيح أورشليم في مثل هذا اليوم حين استقبله أهلها كملك منتصر فهتفوا له اوشعنا أي خلصنا.

وقال المطران في عظة القداس: المسيح لم يكون جيشا وانقلب على الامبراطورية الرومانية فقد دخل أورشليم على جحش كعلامة للسلام فلم يركب حصانًا لأنه كان مستخدمًا في الحروب مضيفًا: هتف له أهل أورشليم خلصنا ثم رفضوا مشورة الله وحكمته وصاحوا اصلبه يوم الجمعة العظيمة.

وقال رئيس الأساقفة: سمع المسيح هؤلاء البشر يهتفون له حين دخل أورشليم متسائلا  لكن هل كانوا يهتفون لأجله فعلا؟ وأجاب : هناك من كان ينتظر فرصة لينقض عليه وهناك من آمن به وتغيرت حياته.

خلال صلوات القداس ردد المصلون ترانيم تمجد السيد المسيح وانتصاره يوم أحد السعف وانتهى القداس بالشركة المقدسة (التناول).

يعتبر أحد السعف هو ذكرى دخول المسيح أورشليم حيث استقبل الشعب المسيح بالهتاف وسعف النخيل ، ليبدأ بهذا اليوم أسبوع الآلام الذى ينتهى بعيد القيامة المجيد.

في احتفال البابا تواضروس السيد المسيح كاتدرائية رئيس اساقفة رئيس الطائفة كاتدرائية جميع القديسين أورشليم

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