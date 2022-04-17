الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص إثر تصادم سيارة و«موتوسيكل» في مزلقان بالقليوبية

تصادم سيارة و«موتوسيكل
تصادم سيارة و«موتوسيكل

شهد مزلقان زكى في طريق نامول، بمحافظة القليوبية، تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية، مما أسفر عن إصابة قائد الدراجة النارية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

و تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث وقع على طريق نامول، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بندب مهندس فني من إدارة مرور القليوبية لمعاينة الحادث وإعداد تقرير بشأنه.

القليوبية قوات الانقاذ النهري طريق نامول محافظة القليوبية صادم سيارة

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