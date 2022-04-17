6 حملات مكبرة لإيقاف البناء المخالف بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات التصدي لظاهرة البناء المخالف، والمتابعة المستمرة لحالة الشارع السكندري على مدار الساعة لإيقاف أي أعمال بناء مخالف في المهد.

وشُنِت 6 حملات مكبرة بأحياء المنتزة أول والعامرية ثان وغرب لإيقاف البناء المخالف في المهد، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي هذا الصدد، تابع اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزة أول، أعمال إيقاف إزالة بناء مخالفة ناصية شارع ملك حفني قبلي مع شارع مدينه فيصل والتحفظ علي ماكينة تقطيع سيراميك وصاروخ.

كما تابع أعمال إيقاف بناء مخالف بعزبة العجاري شارع رقم 1 وعليه، وتم فك شدة خشبية لسقف الدور الثاني علوي بالعقار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ورصد حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، خلال أعمال المرور الميداني، وجود أعمال مخالفة بدون ترخيص في المهد إنشاء واستحداث قاعة أفراح من مخزن بجوار باتا بالقباري.

وعلى الفور، تم إيقاف الأعمال المخالفة في حينه والتحفظ على الأدوات المستخدمة " سقالات حديد، ١٢مقص سقالة حديد، ٢ سلم، برويطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وشن حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت، عدد من الحملات المكبرة للتصدي للبناء المخالف وإيقاف أي أعمال مخالفة، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة سملات خرسانة بقرية الوفاء، وإزالة أسوار ومباني بالطوب الأبيض بنجع الكاشف، وكذلك إزالة أسوار ومباني بالطوب الأبيض في المهد بسوميد.

كما كثفت أحياء الإسكندرية حملاتها الرقابية على الأسواق لمتابعة مدى التزام التجّار بالأسعار المقررة والتأكد من تحقيق الانضباط، والتنسيق مع الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمراقبة الأسواق، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة للتأكد من توافر كافة السلع بأسعار مناسبة، والتصدي لأي مخالفات.