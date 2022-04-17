أخر أخبار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ 53

تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ53، وترصد "الدستور" في السطور التالية آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية اليوم على المستوى الميداني، وأهم التحركات للأطراف في الأزمة على المستوى الدبلوماسي.

الدفاع الروسية: الخسائر فى صفوف الجيش الأوكرانى بلغت 23367 شخصًا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، أن الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني والحرس الوطني بلغت 23367 ألفا و367 شخصا منذ بداية العملية العسكرية.

وأوضح كوناشينكوف- في تصريحات له، حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية- أن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين والنازيين والمرتزقة الأجانب الذين لجأوا إلى آزوفستال من ماريوبول لا يتجاوز 2.5 ألف شخص، مشيرًا إلى أن القوات الجوية الروسية قامت بتدمير 16 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك في منطقتي بولتافا ونيكولاييف.

وكانت روسيا قد أمهلت القوات الأوكرانية المحاصرة في مدينة ماريوبول حتى الثالثة بتوقيت جرينيتش لتسليم أسلحتهم والحفاظ على حياتهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تعرض على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة العالقين في معمل "آزوفستال" بمدينة ماريوبول وقف الأعمال القتالية والاستسلام.



الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من ألف مرتزق أجنبى فى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن قواتها قتلت 1035 مرتزقا أجنبيا خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدة وجود نحو 4 آلاف و 877 مرتزقا آخرين في البلاد.

وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الأحد- أن 6 آلاف و824 مرتزقا أجنبيا من 63 دولة وصلوا أوكرانيا لخوض القتال إلى جانب قوات كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكانت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية قد أعلنت، قبل يومين، عن أنها تحقق حاليا في معطيات عن وجود مقاتلين أجانب في صفوف القوات الأوكرانية

رئيس أوكرانيا: الوضع فى ماريوبول غير إنساني وعلى الغرب تزويدنا بالأسلحة

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الوضع في ميناء ماريوبول الاستراتيجي "غير إنساني"، داعيًا الغرب إلى تزويد كييف فورًا بالأسلحة الثقيلة.

وقال زيلينسكي، في رسالة بالفيديو أوردتها قناة "فرانس 24 " اليوم الأحد: "ما زال الوضع في ماريوبول خطيرًا وببساطة غير إنساني"، متهمًا روسيا بأنها تحاول عمدًا تدمير أي شخص في ماريوبول الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أنه ليس هناك سوى خيارين إما أن يزود الشركاء أوكرانيا بكل الأسلحة الثقيلة اللازمة، الطائرات ومن دون أي مبالغة، على الفور من أجل تخفيف الضغط على ماريوبول ورفع الحصار عن المدينة، وإما أن يبدأوا في التفاوض، حيث يجب أن يكون دور الشركاء حاسمًا أيضًا.

من جانبها، أكدت روسيا أنها تسيطر على المدينة بأكملها تقريبًا، داعية مجددًا المدافعين عنها إلى إلقاء سلاحهم.

أوكرانيا: القصف على «بروفارى» تسبب فى انقطاع الكهرباء والمياه

أطلقت القوات الروسية، صباح اليوم الأحد، النار على بلدية بروفاري في العاصمة الأوكرانية كييف؛ ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه، وألحق أضرارًا بالبنية التحتية.

وقال رئيس بلدية بروفاري، إيجور سابوجكو- نقلًا عن وكالة أنباء "يوكرينفوم" الأوكرانية- إن "القصف الروسي المستمر أدى إلى انقطاع في الكهرباء وإمدادات المياه والصرف الصحي، يرجى الحفاظ على الهدوء لحين تقييم الوضع"، مضيفًا:"سنقوم بعمل كل ما هو ممكن لاستعادة جميع مرافق البنية التحتية الداعمة للحياة بشكل مباشر في مجتمعنا اليوم".

الجيش الأوكراني: روسيا تواصل إرسال قوات إلى أراضينا وتستعد لإنزال من البحر

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد، عن أن روسيا تواصل نقل وحداتها العسكرية إلى أراضي أوكرانيا من مناطق كورسك وبريانسك وفورونيج، موضحة أنها تعد أيضًا وحدات من الألوية المنفصلة 810 و155 من مشاة البحرية للقيام بعملية إنزال بحرية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية -عن بيان أصدرته الهيئة القول- :"تواصل الوحدات الروسية الانتقال إلى أراضي أوكرانيا من مناطق كورسك وبريانسك وفورونيج، وعلى الرغم من أن وحدات القوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي الموجودة على الأراضي الأوكرانية تعاني من مشاكل كبيرة في الإمداد، إلا أنها تمكنت من تجميع ذخيرة كبيرة".

وأضاف البيان "يجري إعداد وحدات من اللواءين البحرين المنفصلين 810 و155 لعملية الهبوط، ويجري حاليًا التحري لمعرفة مزيد من المعلومات"، متابعًا أن روسيا لم تتخذ إجراءات فعالة في منطقتي فولين وبوليسيا، ولهذا تواصل وحدات من القوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا تنفيذ مهام لتغطية الحدود الأوكرانية البيلاروسية في منطقتي بريست وجوميل.

يشار إلى أنه في اتجاه سيفرسكي، لا تزال هناك احتمالية لشن ضربات صاروخية وقصف مدفعي من أراضي الاتحاد الروسي على البنية التحتية العسكرية والمدنية في منطقتي تشيرنيهيف وسومي، ولا توجد تغييرات في موقع القوات الروسية في اتجاه سلوبوزانسكي، حيث تواصل إغلاق مدينة خاركيف جزئيًا وقصف مناطقها السكنية، أما في اتجاهي دونيتسك وتافريا، واصلت القوات الروسية شن غاراتها الجوية على ماريوبول حيث نفذت عمليات هجومية بالقرب من الميناء البحري.

وتم صد عشر هجمات للعدو في ولايتي دونيتسك ولوجانسك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ودُمرت خمس عشرة دبابة وأربع وعشرين وحدة مدرعة وعشر مركبات، بالإضافة إلى ثلاثة أنظمة مدفعية معادية.

رئيسة المفوضية الأوروبية تناشد دول الاتحاد سرعة إمداد أوكرانيا بالأسلحة

من جانبه ناشدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي الإسراع بإمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وقالت فون دير لاين لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد "يسري بالنسبة لجميع الدول الأعضاء أن من يستطيع، يجب أن يورد سريعًا؛ لأنه في هذه الحالة فقط يمكن لأوكرانيا أن تنجو في معركتها الدفاعية الحادة في مواجهة روسيا".

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية "لا أفرق بين أسلحة ثقيلة وخفيفة. يجب أن تحصل أوكرانيا على ما تحتاجة لأجل الدفاع وعلى ما يمكنها استخدامه".

وعن النقاط الأساسية لسادس حزمة عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا التي يتم إعدادها حاليًا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "ما زلنا نبحث في القطاع المصرفي، لا سيما سبيربنك الذي يمثل وحده 37% من القطاع المصرفي الروسي. ويتعلق الأمر بالطبع أيضًا بقضايا الطاقة"، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تقليص مصادر الدخل لـ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين.