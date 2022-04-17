نشرة أخبار العرب|الكويت تفتح التأشيرات للبنانيين.. والسعودية تخصص 68 مصلى للنساء بالحرم

ترصد «الدستور» في نشرة أخبار العرب، أبرز الأحداث خلال الساعات الماضية.

فلسطين

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إن البيانات الدولية والأمريكية الشكلية شجعت الاحتلال على تكرار جريمته ضد المسجد الأقصى المبارك.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، فى بيان لها الأحد، الإدارة الأمريكية بالخروج عن صمتها، وعدم الاكتفاء ببيانات ومناشدات عامة، وتدعوها إلى تحميل الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ضد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

كما دعت الخارجية الفلسطينية بالتدخل الفوري المباشر لوقف مسلسل التصعيد الإسرائيلي الذي يهدد بإشعال ساحة الصراع والمنطقة برمتها، مؤكدة أن صمود المقدسيين والمرابطين وتصديهم لهذه الاعتداءات كفيل بإسقاط مشاريع الاحتلال التهويدية للقدس والمسجد الأقصى.

وأدانت الوزارة الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته قوات الاحتلال وشرطته وأجهزته المختلفة صباح اليوم ضد المسجد الأقصى المبارك، والمصلين، والمعتكفين فيه، الذي يتكرر للمرة الثانية بعد الاعتداء الهمجي الذي مارسته يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى إصابة العشرات من المواطنين المصلين، في حين منعت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول من أجل تقديم الإسعافات المطلوبة للجرحى، بالإضافة إلى اعتقال العشرات.

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

العراق

أعلن العراق، اليوم الأحد، عن أن القوات الأمنية نفذت عملية إنزال في منطقة الجال جنوبي كركوك.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية أن القوات الخاصة نفذت عمليات نوعية في متابعة لأماكن تواجد الإرهابيين الذين لن يكون لهم أي مأوى في أي منطقة مهما كانت طبيعة تضاريسها الأرضية .

وأضاف بيان الخلية الأمنية أن قوة الصولة الأولى تمكنت من تطويق المنطقة بشكل محكم، تلتها عمليات إنزال متعددة فوق الموقع، والذي يعتبر من المناطق الوعرة جدًا ولا تتمكن الآليات من الوصول إليه ولا يزال الواجب مستمرًا.

الأمن العراقي

الكويت

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، في عددها الصادر اليوم الأحد، بأن وزارة الداخلية تتجه إلى إعادة فتح التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، بعد توقف دام نحو 5 أشهر، وذلك مع عودة مياه العلاقات الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج، بما فيها الكويت، إلى مجاريها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية القول، إن عودة السفيرين الكويتي والسعودي إلى لبنان مؤخرًا لاستئناف نشاطهما تؤشر إلى انتهاء الأزمة التي نشبت على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.

وأضافت المصادر أن إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست على استعداد كامل لتلقي طلبات تأشيرات الجالية اللبنانية متى ما صدر القرار بإعادة فتحها مرة أخرى.

ولفتت المصادر إلى أن عملية إعادة فتح جميع أنواع التأشيرات للبنانيين، ستشمل في المرحلة الأولى فتح التأشيرات التجارية والحكومية، ثم تأشيرات العمل، وبعدها التأشيرات العائلية والسياحية والالتحاق بعائل، وذلك بعد مراجعة وتدقيق من قبل جهاز أمن الدولة قبل صدور أي نوع من أنواع التأشيرات، وهو الإجراء الذي كان متبعًا في السابق.

السعودية

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أنها خصصت (68) مصلى للنساء داخل المسجد الحرام يشرف عليها أكثر من (120) موظفة على مدار 24 ساعة.

وقالت الوكيل المساعد للتفويج والحشود النسائية، نوف محمد علي قحل - حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية) - إن "وكالة للشؤون النسائية بالرئاسة تشرف على تنظيم المصليات النسائية، ممثلة في الوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية، وتتابع عملية تنظيم الحشود النسائية داخل المسجد الحرام من خلال كادر نسائي مؤهل، ومدرب للتعامل مع القاصدات، لِتمكينهن من أداء عباداتهم بكل سهولة ويسر".

المملكة العربية السعودية

البحرين

أعرب مجلس الشورى البحريني، اليوم، عن إدانته لاقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، فجر الجمعة الماضي، ما أسفر عنه من احتجاجات وأعمال عنف خلّفت إصابات واعتقال العشرات من المصلين، مشددًا على ضرورة ضبط النفس، واحترام قدسية المسجد الأقصى والحرم الشريف، وعدم التصعيد الأمني وتأجيج العنف.

ودعا المجلس إلى "وقف جميع أشكال التحريض والصدامات الأمنية، وكل ما من شأنه إثارة الكراهية الدينية والتطرف وإشاعة حالة عدم الاستقرار، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك الذي يحظى بخاصية لدى المسلمين"، مؤكدًا مساندة موقف مملكة البحرين الداعم لدور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، والموقف الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.