هيئة الدواء تختتم الدورة الرمضانية الأولى لكرة القدم 

اختتمت هيئة الدواء المصرية فعاليات الدورة الرمضانية الأولى لكرة القدم، وذلك بحضور الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني للهيئة، ورئيس نادي الزهور الرياضي، والكابتن حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والعميد إيهاب فاروق، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالهيئة.

هيئة الدواء المصرية

وقام الدكتور تامر عصام والمستشار محمد الدمرداش، بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز، وتكريم الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة.

يأتي ذلك ضمن خطة الهيئة للاهتمام بالنشاط الرياضي والترفيهي لدى العاملين بالهيئة.

هيئة الدواء المصرية

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أطلقت الأسبوع الماضى فعاليات الدورة الرمضانية الأولى في كرة القدم، حيث أقيمت البطولة بنادي الزهور الرياضي، بمشاركة ١٢ فريقًا، ممثلين لكافة الإدارات المركزية بالهيئة، و استمرت لمدة ستة أيام متتالية.

وأوضحت هيئة الدواء أن المباريات أقيمت بنظام خروج المغلوب من لقاء واحد مباشرة، حيث يتم تسليم كأس البطولة وتكريم الثلاثة فرق الحاصلة على المراكز الأولى، والذى يأتي ذلك ضمن خطة الهيئة للاهتمام بالنشاط الرياضي والترفيهي لدى العاملين بالهيئة.