الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة الدواء تختتم الدورة الرمضانية الأولى لكرة القدم 

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

اختتمت هيئة الدواء المصرية فعاليات الدورة الرمضانية الأولى لكرة القدم، وذلك بحضور الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني للهيئة، ورئيس نادي الزهور الرياضي، والكابتن حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والعميد إيهاب فاروق، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالهيئة.

FB_IMG_1650190100077
هيئة الدواء المصرية

وقام الدكتور تامر عصام والمستشار محمد الدمرداش، بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز، وتكريم الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة.

يأتي ذلك ضمن خطة الهيئة للاهتمام بالنشاط الرياضي والترفيهي لدى العاملين بالهيئة.

FB_IMG_1650190096385
هيئة الدواء المصرية

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أطلقت الأسبوع الماضى فعاليات الدورة الرمضانية الأولى في كرة القدم، حيث أقيمت البطولة بنادي الزهور الرياضي، بمشاركة ١٢ فريقًا، ممثلين لكافة الإدارات المركزية بالهيئة، و استمرت لمدة ستة أيام متتالية.

وأوضحت هيئة الدواء أن المباريات أقيمت بنظام خروج المغلوب من لقاء واحد مباشرة، حيث يتم تسليم كأس البطولة وتكريم الثلاثة فرق الحاصلة على المراكز الأولى، والذى يأتي ذلك ضمن خطة الهيئة للاهتمام بالنشاط الرياضي والترفيهي لدى العاملين بالهيئة.

FB_IMG_1650190094191
هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء ختام الدورة الرمضانية كرة القدم الدكتور تامر عصام

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

من 70 لـ450.. أسعار كعك العيد 2022 فى المجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية

مشروع قانون بالبرلمان لإلزام المواطنين بـ«الأخلاق النبيلة»

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

رويال كاريبيان: مصر ضمن أفضل 15 وجهة مذهلة للرحلات البحرية

الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق بجوار فيلا عادل إمام

وزير المالية: مستمرون فى مساندة القطاع التصديرى رغم شدة التحديات الاقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

صور

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 17 فلسطينيًا فى اشتباكات مع الاحتلال بباحة المسجد الأقصى

المستوطنون يتدفقون على المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين: بيانات الإدانة الدولية شجعت الاحتلال على تكرار جرائمه ضد الأقصى