الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال حملة على الطرق.. مرور القليوبية يضبط 2410 مخالفات متنوعة

ارشيفية
ارشيفية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق. 

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.

و أسفرت الحملة عن ضبط 2410 مخالفة مرورية، بينها 1132 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و999 مخالفة متنوعة، وضبط 39 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و32 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 23 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 12 دراجة غير مرخصة، وتحرير 16 مخالفة ملصقات، و157 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 7850 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 21 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2500 جنيها مصالحات.

الإدارة العامة لمرور القليوبية القليوبية حملة مكبرة الحركة المرورية مخالفة مرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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