بعد ظهورها بالمسلسل.. حكاية 10 روايات وكتب في سوتس بالعربي

ظهر أثناء عرض مسلسل سوتس بالعربي الذي يذاع ضمن الأعمال الفنية داخل السباق الرمضاني الجاري، في إحدى المكتبات مجموعة من الكتب والمؤلفات لعدد من المؤلفين وه: الدحيح، ضد التاريخ، ألف ليلة وليلة، سينما مصر، خالي العزيز نابليون، كل شيء هادي على الجبهة الغربية، فندق العالم، ثلج الربيع، البريق، كنت طفلا قبطيا.

"الدستور" تستعرض خلال السطور القادمة نبذة تعريفية عن كل كتاب ومؤلفه والفكرة التي يتضمنها الكتاب.

1- كتاب الدحيح"ما وراء الكواليس"

"الدحيح - ما وراء الكواليس"، للكاتب الشاب طاهر المعتز بالله، ويكشف الكتاب باعتبارہ من أوائل مَن كتبوا حلقات برنامج «الدحيح»- ما وراء الكواليس لواحدة من أشهر قصص النجاح المصرية المعاصرة وأكثرها إلهامًا.

ويتناول الكتاب شخصية الطالب أحمد الغندور الذي لم يكن مجرد طالب علوم تخرج في الجامعة الأمريكية يقوم بـ"روشنة" النظريات العلمية، إنما أصبح ظاهرة تستحق الدراسة والبحث في أسباب نجاحها، وترصد قصة نجاحه وكيف حقق مليارات المشاهدات من داخل غرفته الصغيرة بالمنزل.

2- كتاب ضد التاريخ

كتاب "ضد التاريخ" للكاتب والباحث مصطفى عبيد، من الكتب الصادرة عن الدار اللبنانية المصرية للنشر، ويرصد حقبة تاريخية مهمة، طارحًا قراءات وافتراضات تُساهم في تقديم رواية أخرى للتاريخ المصري الحديث، وذلك من خلال طرح تساؤلات قد تُمثل اشتباكًا جديدًا مع التاريخ الرسمي، ويقدم معلومات لأول مرة عن اغتيال الرئيس السادات.

ويكشف الكتاب لأول مرة عن المرأة التي قلبت حياة سيد قطب، وحوَّلته من أديب وناقد رقيق، إلى مفكر تكفيري متشدِّد.

3- كتاب ألف ليلة وليلة

ومن ضمن الكتب الشهيرة التي ظهرت في سوتس بالعربي كتاب "ألف ليلة وليلة"، للكاتب عبد الله بن المقفع، ويضم الكتاب بين دفتيه العديد من القصص الغريبة، والحوادث العجيبة، وتفاصيل حب وعشق وهيام، وحكايات ونوادر فكاهية، ولطائف وطرائف أدبية بالصور المدهشة البديعة من أبدع ما كان، ومناظر أعجوبة من عجائب الزمان، إضافة إلى الحكايات الشعبية التي جُمِعت وتُرجمت إلى العربية خلال العصر الذهبي للإسلام.

يعرف الكتاب في اللغة الإنجليزية كذلك بمسمى الليالي العربية منذ أن صدرت النسخة الإنجليزية الأولى منه سنة 1706.

4- كتاب سينما مصر

يعد كتاب سينما مصر للناقد محمود عبد الشكور، من الكتب التي لاقت قبولًا لدى الناس، فهو صادر حديثًا عن مكتبة تنمية ويقع في نحو 600 صفحة.

ويقدم الكتاب تحليلًا نقديًا لأكثر من 50 فيلمًا مصريًا، تنتمى جميعها إلى زمن شريط السينما التقليدي، ألوان وأبيض وأسود، والذي كانت تديره آلة العرض.

5- كتاب خالي العزيز نابليون

كتاب خالي العزيز نابليون من تأليف الكاتب إيرج بزشك زاده، ويعد من الكتب الساخرة، فهو ليس مجرد رواية تتبادل فيها الشخصيات من أماكن متعددة الأدوار.

وبنى الكاتب روايته على السخرية والأحداث التي توضح مفهوم المؤامرة حين السيطرة على ذهنية شخصيات تأتي في القيادة, وتتفرع هذه الفكرة المؤامراتية، بالتدريج إلى من حوله.

6- رواية كل شيء هادي على الجبهة الغربية

تعد رواية "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" من الروايات التي حققت نسبة مبيعات مرتفعة للغاية وصلت لخمسين مليون نسخة، وتُرجمت لأكثر من ثلاثين لغة،

وهى رواية من تأليف إريك ماريا ريمارك التي ولدت في عام 1898، ورحل عن عالمنا في 1970، وهو من الجنود الذين قاتلوا في الحرب العالمية الأولى، ووصفت الرواية الضغوط الجسدية والنفسية والعقلية الفادحة التي تعرض لها الجنود أثناء الحرب.

7- رواية فندق العالم

الرواية أبطالها خمس من السيدات ترصد حكاية كل واحدة منهن على حدة مع الفندق، وهى للروائية والصحفية الإنجليزية آلي سميث، بترجمة أميمة صبحي.

وتتساءل الرواية عن تساؤلات عدة فلسفية حول الحياة، فى محاولة لفهمها من خلال أسئلة تدور فى معظمها حول الكم والكيف، ووحدات القياس، الوقت، الوزن، السرعة، وغيرها.

وتعد الرواية الرابعة التي وصلت لقائمة مان بوكر القصيرة، نُشرت عام 2001، ووصلت الرواية إلى القائمة النهائية لجائزة المرأة للأدب (أورنج سابقًا)، وحازت جائزة إنكور البريطانية للرواية الثانية عام 2002.

8- رواية ثلج الربيع

تعد رواية ثلح الربيع من الروايات المتكاملة والقائمة بذاتها، ولكنَّها في الوقت نفسه، ترتبط بوشائج قويَّة مع الروايات الثلاث الأخريات، الجياد الهاربة ومعبد الفجر وسقوط الملاك، لتشكِّل معًا رائعة ميشيما النادرةَ المثالِ، في الأدب العالميّ كلّه رباعيَّة بحر الخصوبة.

وتدور حول الفتى كيواكي، وهو سليل عائلة ماكسوجاي اليابانيَّة النبيلة، يحيا قصَّة حبٍّ، لا تُنسى، ويقف صديقه هوندا شاهدًا على قصَّة حبِّه الفريدة والفاتنة تلك.

9- رواية البريق

رواية البريق للكاتب ستيفن كينج، وهى من الروايات التي حظيت باهتمام كبير من جانب القراء لأنها من روايات الرعب، وتدور أحداث رواية البريق بشكل رئيسي في فندق أوفيرلوك الخيالي، وهو منتجع معزول مسكون يقع في كولورادو روكيز.

ويروي تاريخ الفندق، الذي وصفته عدة شخصيات في الخلفية الدرامية، موت بعض ضيوفه وحارسه الشتوي السابق.

وترجمت الرواية إلى ما يزيد عن ثلاثين لغة وبيع منها أكثر من مليون نسخة، رشحت لعدة جوائز أهمها جائزتي لوكاس وجاندالف، تحولت إلى فيلم سنيمائي حصل أيضا على العديد من الجوائز.

10- كتاب كنت طفلًا قبطيًا

كتاب "كنت طفلًا قبطيًا في المنيا"، للكاتب مينا عادل جيد، وتقديم الدكتور سعيد المصري، وتدور أحداث الكتاب كما جاء في المقدمة عن أسباب ندرة الأعمال التي تتحدث عن حياة الأقباط المصريين.

ويستعيد الكاتب ذاكرة طفولته في الكتاب من خلال 18 حكاية، فيحكي عن حياة أسرته كأسرة مصرية قبطية تعيش في محافظة المنيا، خلال الفترة من 1993 إلى 1999، فيستعرض حكايات عن نشأته وعادات الأقباط المصريين في ذلك الوقت، ومعتقداتهم الدينية والشعبية.

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