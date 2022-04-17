الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 402 مليون جنيه.. افتتاح مشروعات خدمية في 4 مراكز بأسيوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

يفتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عدد من المشروعات التنموية بقرى مراكز ديروط والغنايم وابوتيج والبداري بتكلفة تصل إلى 402 مليون جنيه ، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الموافق 18 أبريل من كل عام والذي يمثل ذكرى ثورة أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية عام 1799م.

وقال محافظ أسيوط إن المشروعات التي سيتم افتتاحها وتفقدها خلال الاحتفالات، تشمل قطاعات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والتموين وخدمات الصرف الصحي، وتتضمن افتتاحات مركز ديروط توسعات بمدرسة ابوكريم الحديثة للتعليم الأساسي بقرية ابوكريم بتكلفة تصل إلى 3.4 مليون جنيه، وافتتاح الإحلال الجزئي بمدرسة التحرير الثانوية بقري مسارة بتكلفة تصل إلى 3.3مليون جنيه.

وأضاف المحافظ ، أن الافتتاحات تشمل مركز الغنايم، ومنها افتتاح إدارة تموين الغنايم ومول الشركة المصرية للمواد الغذائية بمدينة الغنايم، وملعب خماسي بمركز شباب دير الجنادلة، وتوسعات مدرسة الغنايم الثانوية الصناعية بتكلفة تصل إلى 4 ملايين جنيه.

- المشروعات التي سيتم افتتاحها في أبوتيج

وأوضح اللواء عصام سعد أن الافتتاحات تتضمن مشروعات بمركز أبوتيج حيث من المقرر افتتاح ملعب خماسي بنادي أبوتيج الرياضي، محطات رفع صرف صحي بقرى أبوخرص البلايزة ودكران ،بتكلفة إجمالية 110 ملايين جنيه، وافتتاح ملعب قانوني بمركز شباب دكران.

وأشار إلى هذا يأتي إلى جانب افتتاح إحلال جزئي بمدرسة باقور الجديدة المشتركة بتكلفة تصل إلى 3.9 مليون جنيه بالاضافة إلى افتتاح ملعب خماسي بمركز شباب النواميس التابعة لمركز البداري، نه سيتم متابعة وتفقد عدد من المشروعات من بينها تفقد مستشفى أبوتيج النموذجي بعد فتحها للجمهور والتي تم إنشائها بتكلفة تصل إلى 277 مليون جنيه.

محافظة اسيوط الشباب والرياضة الصرف الصحي محافظ أسيوط العيد القومي التربية والتعليم المشروعات التنموية

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