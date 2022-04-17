الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

15 مايو.. بدء تسليم وحدات «سكن مصر» بالمنيا الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 15/5/2022، وحتى يوم الثلاثاء 31/1/2023، في تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة الامتداد بمدينة المنيا الجديدة.
ومن جانبه، أوضح المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 46 ، 47، من يوم الأحد 15/5/2022 : يوم الخميس 26/5/2022، ووحدات العمارتين 2 ، 3، من يوم الأحد 29/5/2022 : يوم الخميس 9/6/2022، ووحدات العمارات 32 ، 33، 34، من يوم الأحد 12/6/2022 : يوم الأربعاء 29/6/2022، ووحدات العمارتين 42 ، 43، من يوم الأحد 17/7/2022 : يوم الأربعاء 27/7/2022، ووحدات العمارات 1 ، 4 ، 5، من يوم الإثنين 1/8/2022 : يوم الإثنين 15/8/2022.
ولفت إلى تسليم وحدات العمارتين 22 ، 24، من يوم الثلاثاء 16/8/2022 : يوم الخميس 1/9/2022، ووحدات العمارتين 25 ، 26، من يوم الأحد 4/9/2022 : يوم الخميس 15/9/2022، ووحدت العمارتين 44 ، 45، من يوم الأحد 18/9/2022 : يوم الخميس 29/9/2022، ووحدات العمارتين 6 ، 7، من يوم الإثنين 3/10/2022 : يوم الأربعاء 12/10/2022، ووحدات العمارات 9 ، 12 ، 13، من يوم الأحد 16/10/2022 : يوم الإثنين 31/10/2022.
وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 8 ، 10، من يوم الثلاثاء 1/11/2022 : يوم الثلاثاء 15/11/2022، ووحدات العمارتين 11 ، 14، من يوم  الأربعاء 16/11/2022 :  يوم الأربعاء 30/11/2022، ووحدات العمارتين 15 ، 16، من يوم الخميس 1/12/2022 : يوم الخميس 15/12/2022.

فيما سيجري تسليم ووحدات العمارتين 17 ، 18، من يوم الأحد 18/12/2022، وحتى يوم الخميس 29/12/2022، ووحدات العمارات 19 ، 20 ، 21، من يوم الأحد 1/1/2023 : يوم الأحد 15/1/2023، وتخصيص الأيام من الإثنين 16/1/2023: الثلاثاء 31/1/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.  

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة الوحدات السكنية مشروع سكن مصر المجتمعات العمرانية

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