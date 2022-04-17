المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة المساكن بالمطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة سرقة المساكن بمنطقة المطرية.

وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا من (نجلاء.ا) - ربة منزل - مفاده تعرضها لسرقة لاب توب وهاتفين محمول ومشغولات ذهبية عبارة عن 3 غوايش من داخل شقتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلا من: (شريف.ا) - عاطل، و(اسلام.ط) - عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بسرقة المجني عليها وسرقة أكثر من شقة سكنية بأسلوب كسر الباب وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.