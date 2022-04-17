الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة المساكن بالمطرية

عاطلين
عاطلين

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة سرقة المساكن بمنطقة المطرية.

وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا من  (نجلاء.ا) - ربة منزل - مفاده تعرضها لسرقة لاب توب وهاتفين محمول ومشغولات ذهبية عبارة عن 3 غوايش من داخل شقتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلا من: (شريف.ا) - عاطل، و(اسلام.ط) - عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بسرقة المجني عليها وسرقة أكثر من شقة سكنية بأسلوب كسر الباب وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

محكمة جنايات سرقة المساكن المطرية

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وائل لطفي

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