الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 12 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة مسجل خطر في الساحل

ألعاب نارية
ألعاب نارية

قررت جهات التحقيق بالساحل، اليوم الأحد، التحفظ على كمية كبيرة من الألعاب النارية عثر عليها بحوزة مسجل خطر بغرض طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتمهيدا لإعدامها بدائرة القسم، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

ضبط مسجل خطر بـ 11900 قطعة ألعاب نارية في الساحل

ضبط 20 ألف قطعة ألعاب نارية فى مكتبة بالقليوبية

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية حال استقلاله إحدى سيارات الأجرة وبحوزته 119 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 11,900 قطعة ألعاب نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الساحل الالعاب النارية مسجل خطر قسم شرطة الساحل مديرية امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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