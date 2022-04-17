التحفظ على 12 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة مسجل خطر في الساحل

قررت جهات التحقيق بالساحل، اليوم الأحد، التحفظ على كمية كبيرة من الألعاب النارية عثر عليها بحوزة مسجل خطر بغرض طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتمهيدا لإعدامها بدائرة القسم، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية حال استقلاله إحدى سيارات الأجرة وبحوزته 119 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 11,900 قطعة ألعاب نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.