«عبدالعاطي»: تحديث نظم الري لـ48 ألف فدان بالقليوبية

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة أعمال متكاملة لتطوير نظم الري بدلًا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وربحية المزارعين في مختلف المحافظات.

أوضح “عبدالعاطي”، خلال لقاء مع محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، اليوم الأحد، أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان، وأنه يجري العمل على التحول للرى الحديث في مساحة 48 ألف فدان ، وأنه تم الانتهاء من 651 فدانًا.

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‏وأشار إلى أن 21494 منتفعًا تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لعدد 1090 قطعة أرض بمساحة إجمالية 17527 فدانًا.

كما استعرض الوزير مع المحافظ، أعمال التطوير التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بحدائق القناطر الخيرية، والتي يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة، باستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وقال إن الوزارة انتهت مؤخرًا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانًا.

كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساح 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمسطح 7 أفدنة، كما أنه جار دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 7 أفدنة بالتنسيق بين وزارتي الري والزراعة ومحافظة القليوبية.