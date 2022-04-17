ألمانيا تسجل 3978 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا 39 ألفا و784 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية - بحسب ما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأحد، بأن العدد الإجمالي لإصابات "كوفيد-19" المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع بذلك إلى 23 مليونا و416 ألفا و663 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 132 ألفا و933 حالة .

وأشار المعهد إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من الإصابة في ألمانيا بلغ حتى اليوم حوالي 19 مليونا و880 ألفا و300 شخص.