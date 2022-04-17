الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تسجل 3978 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

 سجلت ألمانيا 39 ألفا و784 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة.
وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية - بحسب ما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأحد، بأن العدد الإجمالي لإصابات "كوفيد-19" المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع بذلك إلى 23 مليونا و416 ألفا و663 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 132 ألفا و933 حالة .
وأشار المعهد إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من الإصابة في ألمانيا بلغ حتى اليوم حوالي 19 مليونا و880 ألفا و300 شخص.

المانيا معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فيروس كورونا إجراءات الوقاية من فيروس كورونا أحدث طرق مواجهة فيروس كورونا

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