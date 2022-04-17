الهند تسجل 1150 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 1150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 43 مليونا و 42 ألفا و97 ، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل أربع وفيات بالفيروس خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 521 ألفا و747 حالة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 501.83 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و591486.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.