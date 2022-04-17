الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تتعهد بمواصلة التعاون الأمنى مع جزر سولومون

ماريز باين
ماريز باين

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، اليوم الأحد، إن أستراليا ستواصل التعاون مع جزر سولومون بشأن المسائل الأمنية حتى إذا وقعت تلك الدولة الواقعة في المحيط الهادي على اتفاقية أمنية مقترحة مع الصين تعارضها أستراليا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، تشعر كانبيرا بقلق من أن هذا الاتفاق الأمني يمكن أن يؤدي إلى وجود عسكري صيني على بعد أقل من ألفي كيلومتر من أستراليا. و لم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق.

والتقى وزير أسترالي الأسبوع الماضي مع رئيس وزراء جزر سولومون ماناسيه سوجافاري في هونيارا وطلب منه عدم التوقيع على الاتفاقية المقترحة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت أستراليا ستواصل التعاون الأمني مع جزر سولومون إذا تم المضي قدما في الاتفاق قالت باين لمحطة (إيه.بي.سي) التلفزيونية "نعم هذه وجهة نظري بالتأكيد ووجهة نظر شركاء المحيط الهادي".

وأضافت "لكن هناك مخاوف أيضا من انعدام الشفافية فيما يتعلق بهذه الاتفاقية".

ووصفت التأكيدات التي قدمها سوجافاري في الآونة الأخيرة بعدم إنشاء قاعدة عسكرية صينية في جزر سولومون إذا تم إبرام الاتفاق مع الصين بأنها "مهمة للغاية".

ووقع مسؤولون من الصين وجزر سولومون بالأحرف الأولى على الاتفاقية الأمنية لكنهم لم يوقعوا عليها بعد بشكل نهائي.

وانتقدت أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبعض الدول المجاورة الاتفاقية باعتبارها تقويضا للاستقرار الإقليمي.

وأثارت الاتفاقية مخاوف بين أستراليا ونيوزيلندا حليفتي الولايات المتحدة بشأن النفوذ الصيني في المنطقة.

وقالت بكين الأسبوع الماضي إن العلاقات الأمنية بين الصين و الدولة الواقعة في المحيط الهادي لا تستهدف أي طرف ثالث ولا تتعارض مع التعاون الذي تقيمه جزر سولومون مع الدول الأخرى.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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