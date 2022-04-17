شنغهاى تستهدف وقف انتشار كورنا خارج مناطق الحجر الصحى

قال شخصان مطلعان إن شنغهاي تستهدف وقف انتشار كوفيد-19 خارج مناطق الحجر الصحي بحلول يوم الأربعاء، مما سيسمح لأكبر مدينة في الصين بتخفيف قيود الإغلاق بشكل أكبر والبدء في العودة إلى الحياة الطبيعية.

وذكرت كلمة ألقاها مسؤول محلي بالحزب الشيوعي يوم السبت وا طلعت رويترز على نسخة منه إن هذا الهدف سيتطلب من المسؤولين تسريع اختبارات الكشف عن كوفيد ونقل الحالات الإيجابية إلى مراكز الحجر الصحي.

وأصبحت شنغهاي بؤرة أكبر انتشار للفيروس في الصين منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في و وهان في أواخر عام 2019 وسجلت أكثر من 320 ألف إصابة بكوفيد منذ أوائل مارس آذار عندما بدأ انتشاره.

وعلى صعيد آخر، قالت لجنة الصحة ببلدية شانغهاي، اليوم الأحد، إن شانغهاي، المركز الاقتصادي في الصين، سجلت 3238 حالة إصابة مؤكدة محلية العدوى بكوفيد-19 و 21582 حالة بدون أعراض أمس السبت.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن البر الرئيسي سجل 26155 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت منها 3529 إصابة مصحوبة بأعراض و 22626 بدون أعراض.