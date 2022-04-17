أنشطة صندوق التنمية الثقافية اليوم

في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقيمه، قطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالا بشهر رمضان المعظم، ينظم الصندوق في التاسعة من مساء اليوم الأحد، الموافق 16 رمضان عدد من الأمسيات الفنية والثقافية في مراكزه الإبداعية المختلفة.

ويستضيف بمركز إبداع قبة الغوري بمقره الكائن في شارع الأزهر، عازفة الهارب الفنانة منال محيي الدين وفرقتها، والتى تقدم مجموعة مختارة من المؤلفات الموسيقية العالمية والعربية منها "كلمة حلوة وكلمتين"، "نسم علينا الهوى"، "رقصة عزيزة"، "يمامة بيضا"، "لية لا" “طلعت يا محلا نورها”، إلى جانب مجموعة من أشهر أعمال بليغ حمدي، ليلي مراد، وغيرهم من الملحنين الكبار.



ــ حفل لتلاميذ مدرسة الإنشاد بقصر الأمير طاز

في سياق متصل، يستقبل قصر الأمير طاز بحي الخليفة، حفل للابتهالات الدينية والمدائح النبوية، والذي يقدمه تلاميذ "مدرسة الانشاد"، وتتضمن مجموعة من الموشحات الدينية بمناسبة الشهر الكريم ، تعد مدرسة الإنشاد أحد روافد المبادرة التي بدأها محمود التهامي، منذ سنوات بعنوان "الإنشاد فى مواجهة الإرهاب"، حين جعل من فن الإنشاد الدينى سلاحا ضد العنف والتطرف، والجدير يالذكر أن مدرسة الإنشاد تهدف الي تجديد الخطاب الديني ونشر المحبة والتسامح والسلام والروحانيات التي يتمتع بها فن الإنشاد الديني لمواجهة ثقافة العنف والتطرف والإرهاب.



وفي بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، بشارع المعز، يقدم الفنان إبراهيم راشد باقة مختارة من الأغنيات من بينها: " يا صلاة الزين"، "علي رمش عيونها "، "عيني بترف"، "والنبي يا جميل "، "صلينا الفجر فين" ، "حلوين من يومنا والله" ، "سحب رمشه".

يذكر أن إبراهيم راشد، صوليست دار الأوبرا المصرية بفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية ومعتمد بالاذاعة المصرية عام 2003 اقام العديد من الحفلات بعدد من الدول منها الامارات والهند والسعودية.



حفل فرقة النيل للآلات الشعبية في بيت السحيمي

وبمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، تقدم فرقة النيل للآلات الشعبية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من التراث والفلكلور الشعبي ، وتعد الفرقة من أقدم الفرق المصرية التي حافظت على التراث الشعبي وشاركت في العديد من المحافل الدولية ومثلت مصر في عدد من دول العالم.

وبمركز إبداع الطفل ــ ببيت العيني ــ خلف الجامع الأزهر، تقام احتفالية بعنوان (ليالي بيت العيني للصغار ) حيث يحتفل بيت العيني مع رواده بفقرات فنية و ثقافية مختلفة منها: عرض حكي بعنوان "حكايات شهرزاد" ويتضمن سرد حكاية ذات طابع كوميدى ملئ بالألغاز، كما يتم عرض فقرات للتنورة ، يعقبها فقرة " الدرويش والمسحراتي" لإضفاء البهجة و مشاركة أبنائنا على المسرح في الغناء إشراف عبد الرحمن جابر.

ــ فوتوغرافيا الموالد في مصر المحروسة" في بيت المعمار

كما يستضيف بيت المعمار المصري ــ بيت علي لبيب ــ بدرب اللبانة، بميدان القلعة، عرض بعنوان “الليلة الكبيرة”، مع الفنان محمد نور الدين، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة للإحتفاء بالقاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي، كما يتضمن العرض، إنعقاد ندوة بعنوان "فوتوغرافيا الموالد في مصر المحروسة" .