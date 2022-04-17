الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مالى وتشاد ترحبان بمبادرة الجبهة الثورية لحل أزمة فى السودان

الجبهة الثورية لحل
الجبهة الثورية لحل أزمة فى السودان

رحب السفير المالي والقنصل التشادي بالسودان بمبادرة الجبهة الثورية لحل أزمة فى السودان.
 

وذكرت وكالة الأنباء السودانية: أن ذلك جاء خلال لقائهما بالوفد الرئاسي للجبهة الثورية برئاسة الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية بالسودان اليوم في إطار سلسلة لقاءات الجبهة الثورية لشرح مبادرتها لحل أزمة السودان للجهات المعنية.


وقال مصطفى تمبور عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية: إن السفير المالي أكد الاستعداد للوقوف مع مبادرة الجبهة الثورية في مساعيها لإيجاد حلول جذرية للازمة السودانية.

 

 وأضافً أن، السفير المالي أكد على أزلية العلاقات بين السودان ومالي بجانب تقديمه لشرح العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.


وأوضح تمبور، إن القنصل التشادي أمن على أن الأزمة السودانية تحتاج الى حلول جذرية، منوها إلى أن عدم الاستقرار في السودان يؤثر على الاستقرار في تشاد.

 

وبين أن تشاد أكثر حرصاً على إنجاح مبادرة الجبهة الثورية حول حل أزمة البلاد.


وأضاف أن القنصل التشادي شرح طبيعة العلاقات بين شعبي السودان وتشاد التي تربطهما علاقات أخوية واستراتيجية و تاريخية قديمة .. وأن القنصل التشادي وصف مبادرة الجبهة الثورية بالمهمة.
 

وأشار إلى أن تشاد لعبت دور المسهل والمراقب في مفاوضات السلام بين الحكومة و الجبهة الثورية بجوبا .. مؤكدا أن الجبهة الثورية أشادت بتصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالأمس حول تهيئة الأجواء لإنجاح المبادرة والحوار بين الأطراف السودانية وأنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

الحكومة مفاوضات السودان استراتيجية سودانى المجلس الرئاسي السودان اليوم

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وائل لطفي

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