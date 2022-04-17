الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط 3 عاطلين متهمين بسرقة المواطنين في أوسيم

حبس
حبس

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، القبض على 3 عاطلين، لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين في أوسيم.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، إلى تورط 3 أشخاص في تكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين.

بتكثيف التحريات توصل المقدم أحمد فرحات، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، والرائد وليد كمال معاون مباحث المركز، إلى هوية المتهمين، وتبين أنهم 3 عاطلين، وأنهم كونوا تشكيلا عصابيا للسرقة.

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهمين والقبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

اوسيم عاطلين القبض مديرية أمن الجيزة رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم

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وائل لطفي

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