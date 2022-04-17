تعرضت للإغماء وكدت احترق تماما.. اعترافات الفنانة فيروز

في لقاء نادر تحدثت النجمة فيروز التي شاركت الفنان أنور وجدي بطولة فيلم "ياسمين" عن حريق شب أثناء تصوير إحدى اللقطات، وكان من المفترض ان التصوير يجري في بدروم إحدى الفيلات في شهر رمضان الكريم، وشب الحريق وكاد يقضي عليها لولا التدخل السريع للفنان الكبير أنور وجدي.

والقصة كما روتها الفنانة لمجلة الكواكب تقول فيها: "كان ذلك في إحدى ليالي رمضان، وكان المرحوم أنور وجدي يقوم بتصوير فيلم "ياسمين"، وهو اول الأفلام التي ظهرت فيها على الشاشة، والتي كانت سببا في إرساء شهرتي على دعائم قوية".

وتكمل فيروز: “افتضى الدور أن أسرع إلى إنقاذ أبي من الحرامية واللصوص الذين أمسكوا به وقيدوه في بدروم حتى يتمكنوا من اداء مهمتهم، وكان لا بد أن أقفز درجات السلم ومعي لمبة غاز مضاءة لأنقذ أبي، فتزل قدمي وأندحرج على السلم من أوله لآخره”.

وتواصل: “كان السلم طويلا ممتدا إلى البدروم، وتحت البدروم كمية من القش والمهملات والأثاث القديم، ولم أشعر إلا بنار اللمبة وهي تمتد إلى القش الموجود في البدروم، وفي الوقت الذي كانت تلتقط فيه الكاميرات كل هذه المشاهد كانت نيران القش قد بدأت تمتد إلى ذراعي وأنا ملقاة على الأرض”.

وتستطرد: “كانت النار لهبا صغيرا لما أحسبه سيكبر ثم فجاة ظهرت ألستنها البراقة، وأحسست بالنار تشوي جبدي ومع هذا تجلدت حتى ينتهي الشوت، حتى لا يضيع المشهد فأضطر إلى إعادته من جديد”.

وتتابع: “وتمت اللقطات كلها ولكن بعد أن أغمى علي من إثر النيران، وكانت مفاجأة للمرحوم أنور وجدي الذي حملني في أحضانه وألقي بي في عربته، ولم أنتبه إلا وأنا في أحد المستشفيات الخاصة، وبين يدي الطبيب الذي ظل ساهرا من اجلي طوال الليل، وظل هذا الحادث يعود إلى ذاكرتي كلما عاد شهر رمضان الكريم”.

النجمة فيروز