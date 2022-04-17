وكيل تعليم الوادى الجديد يشدد على حصر الغياب بشكل يومى للمعلمين والطلاب

عقد الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، اجتماعا طارئا للجمعية العمومية لمجلس أمناء إدارة الخارجة التعليمية بحضور ناصف أنيسي رئيس مجلس الأمناء بالإدارة ومدير إدارة الخارجة التعليمية والمعنيين من قيادات التعليم بالمحافظة.



وخلال اللقاء تم مناقشة خطة العمل خلال الفترة الماضية وما يستجد من أعمال للفترة القادمة.

وشدد الدكتور جمال، على حصر الغياب يوميا بالنسبة للمعلمين والطلاب بكل مدرسة وإدارة تعليمية ومن يتجاوز مدة الغياب يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، فضلا عن تكثيف المتابعات اليومية لجميع مدارس المحافظة حرصا على تحقيق الإنضباط الإداري.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة على تنفيذ مراجعات عامة للمنهج الدراسي بجميع المواد واختبارات تدريبية للطلاب تمهيدا لإمتحانات نهاية العام مع إجراء مجموعة من الأنشطة والمسابقات تحفيزا وتشجيعا للطلاب.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير للحضور لتعاونهم الجاد والمثمر من أجل النهوض بالعمل والإرتقاء به والحرص دائما على مصلحة الطلاب.