الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم الوادى الجديد يشدد على حصر الغياب بشكل يومى للمعلمين والطلاب

اجتماع الجمعية العمومية
اجتماع الجمعية العمومية لمجلس أمناء إدارة الخارجة

عقد الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، اجتماعا طارئا للجمعية العمومية لمجلس أمناء إدارة الخارجة التعليمية بحضور ناصف أنيسي رئيس مجلس الأمناء بالإدارة ومدير إدارة الخارجة التعليمية والمعنيين من قيادات التعليم بالمحافظة. 


وخلال اللقاء تم مناقشة خطة العمل خلال الفترة الماضية وما يستجد من أعمال للفترة القادمة.

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وشدد الدكتور جمال، على حصر الغياب يوميا بالنسبة للمعلمين والطلاب بكل مدرسة وإدارة تعليمية ومن يتجاوز مدة الغياب يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، فضلا عن تكثيف المتابعات اليومية لجميع مدارس المحافظة حرصا على تحقيق الإنضباط الإداري.

 

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة على تنفيذ مراجعات عامة للمنهج الدراسي بجميع المواد واختبارات تدريبية للطلاب تمهيدا لإمتحانات نهاية العام مع إجراء مجموعة من الأنشطة والمسابقات تحفيزا وتشجيعا للطلاب.

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ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير للحضور لتعاونهم الجاد والمثمر من أجل النهوض بالعمل والإرتقاء به والحرص دائما على مصلحة الطلاب.

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد اجتماعا طارئا للجمعية العمومية مجلس أمناء الغياب الإجراءات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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