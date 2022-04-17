الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل ترفع الطوق الأمنى المفروض على الضفة الغربية

إسرائيل
إسرائيل

قرر وزير الجيش الاسرائيلي بيني جانتس، مساء اليوم السبت، عدم تمديد سريان الطوق الأمني الشامل طيلة أيام عيد الفصح "اليهودي" الأسبوع المقبل.

وبالتالي سيرفع هذا الطوق عن الضفة الغربية كما يُعاد فتح المعابر مع قطاع غزة عند انتصاف هذه الليلة.

ومع ذلك أكد جانتس - حسب هيئة البث الإسرائيلي - أن إسرائيل ستواصل العمل لضبط الأمن بشكل مُدقق مع الحفاظ على الاقتصاد الحر وحرية العبادة للجميع، على حد تعبيره.

وكان جانتس قرر فرض الطوق في ظل ورود إنذارات حول نية جهات تنفيذ عمليات داخل اسرائيل خلال أيام عيد الفصح اليهودي.

الضفة الغربية إسرائيل فلسطين قطاع غزة الجيش الإسرائيلي عيد الفصح وزير الجيش الإسرائيلي

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وائل لطفي

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