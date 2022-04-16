طلاب أولى ثانوى يؤدون الامتحان التجريبى بمادة الفلسفة والمنطق الإثنين

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام، بعد غدٍ الإثنين، أول امتحان إلكتروني تجريبي بشهر أبريل، لتدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية، استعدادًا لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي يوم الثلاثاء 19 أبريل، امتحان مادة رياضيات (علمي- أدبي).

ويوم الثلاثاء 26 من شهر أبريل، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادة مادة الأحياء.

ويوم الأربعاء، الموافق 27 أبريل، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، مواد الأحياء (علمي)- مادة الجغرافيا (أدبي)

ويتم عقد الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى داخل المدرسة، وتتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أنه بالنسبة لـ المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، فسيتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم وضع أسئلة الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي فيما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني، وتتضمن الامتحانات التجريبية الأسئلة المقالية والموضوعية.

كما طالبت وزارة التربية والتعليم، بضرورة تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات، وتوفر القلم مع التابلت للإجابة عن الأسئلة المالية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شددت على أن تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب، ويحظر إرساله لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).