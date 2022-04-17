العائدون الحلقة 15| علاء لـ نادين: فخور بالمهمة رغم صعوبتها

ظهر علاء (يجسد دوره ميدو عادل) أثناء ذهابه لتنظيم داعش الإرهابية بواسطة نادين إحدى العاملين في جهاز المخابرات العامة (تجسد دورها أمينة خليل) أمينة خليل ودار حوار بينهما، ضمن أحداث الحلقة 15 من مسلسل العائدون.

قال علاء لـ نادين: "الصراحة يعني أنا عاوز أقولك على حاجة.. محدش يعني ضامن عمره ويا عالم الوشوش هتتقابل تاني ولا لاء"، لترد: "إن شاء الله هتروح وترفع راسنا وهترجع لأهلك وبلدك بألف سلامة"، ليرد قائلا إنه فخور بتنفيذه هذه المهمة الوطنية على الرغم من صعوبتها.

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية دون اعلانات أو توقف أ.

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.