الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

«كبار العلماء»: «القرآنيون» يناقضون أنفسهم ويشككون الناس في عقيدتهم

د.حسن الصغير
د.حسن الصغير

أكد الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن من يدعون أنفسهم بالقرآنيين يناقضون أنفسهم ويريدون تشكيك الناس في عقيدتهم وصرفهم عن العبادة، ولكن جهودهم لن تفلح في ظل وجود المؤسسة الأزهرية العريقة وعلمائها الذين يفندون كل المفاهيم المغلوطة ويقفون في وجه كل المغالطات والافتراءات، وكتاب الله أكبر حجة على هؤلاء الأدعياء.

وقال الدكتور حسن الصغير خلال حديث علمي عقب صلاة التراويح بالجامع الأزهر إن القرآن يدعونا جميعًا إلى الإيمان بكل ما جاء به نبينا الكريم محمد ﷺ واتباع سنته:{وَمَاۤ ءَاتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُوا}، وأخبرنا بأن نؤمن بكل ما جاء من وحي إلى الرسول ﷺ، والوحي في العقيدة الإسلامية نوعان، وهما: الوحي المتلو: هو القرآن الكريم، والوحي غير المتلو: هو الأحاديث الشريفة سواء كانت القدسية أو النبوية.

وشدد على أن القرآن والسنة وحي من عند الله لنبيه محمد ﷺ، فالقرآن أمرنا بالصلاة والزكاة وغيرها من العبادات ولم يوضح لنا الكيفية لتأتي السنة النبوية المطهرة وتبين لنا تفصيلها وكيفيتها، ورسولنا جاء بالهدى والنور والرحمة للبشرية جمعاء، ولم يأت إلا بما يسعد الناس جميعًا ويحررهم من هوى النفس واعوجاج القيم والأخلاق.

الدكتور حسن الصغير كبار العلماء بالأزهر الشريف وجود المؤسسة الأزهرية صلاة التراويح بالجامع الأزهر الجامع الأزهر

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