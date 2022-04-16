ليبيا.. لجنة إعداد القاعدة الدستورية تعلق اجتماعاتها في القاهرة لبعد عيد الفطر

قال عضو لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس الدولة الاستشاري الليبي عبد القادر الحويلي، اليوم السبت، إن اللجنة أنهت اجتماعاتها اليوم في القاهرة واتفقت على تعليق أعمالها لما بعد عيد الفطر.

وأوضح الحويلي في تصريحات اليوم أن اللجنة وضعت لائحة داخلية لعملها لتعديل مشروع الدستور وعرضه على مجلسي النواب والدولة لإقراره، ومن ثم الاستفتاء عليه لتجرى الانتخابات على أساسه.

وكشف عضو مجلس الدولة الاستشاري عن وجود إشكالية بأن هذا الدستور معرض للطعن القانوني بحكم أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور هي التي يناط بها التعديل.

وأطلقت ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، في الثالث عشر من الشهر الجاري في القاهرة مشاورات اللجنة المشتركة المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهدف تحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية، برعاية الأمم المتحدة.

وقالت وليامز إن عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً.

وأضافت في كلمتها الترحيبية لممثلي المجلسين: "دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعماً لـ 2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين تسجلوا للتصويت".