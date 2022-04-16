الاختيار 3 الحلقة 15.. لقاء «بسام» والعقيد زكريا يونس بعد فترة غياب

شهد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 أحداثا مثيرة، ليواصل كشف مخطط الإخوان والجماعات الإرهابية على مصر وأجهزتها، حيث عاد بسام لمقابلة العقيد زكريا يونس ضابط الأمن الوطني، والذي طلب منه تحديد موقفه، وقد بسام اعتذار له بعد أن طلب عدم معاونته في حلقات سابق.

وقال زكريا لـ بسام إن طريق نهايته حبل المشنقة وطلب منه ألا يكرر ذلك، وسأل بسام الضابط زكريا لو تم القبض عليهم فما هو مصيري؟.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة تسريبا للقيادي الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح يتحدث فيه عن وصول حازم أبو إسماعيل للحكم ووصفه بالكارثة.

يذكر أن وثقت الحلقة 14 والتي حملت اسم "العصيان المدني"، اجتماعا بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وعدد من قيادات القوات المسلحة، وقال السيسي: «محدش عارف مين بيحكم البلد، المرشد ولا مكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر، لكن واضح إن القرار مش بإيد مرسي».