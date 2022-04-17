الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«أبو حماد» يبدع فى رسم الفنانين والعلماء بطريقة « فيكتور أرت» (صور)

محمد أبو حماد
محمد أبو حماد

لا يستخدم الريشة والألوان الزاهية لإخراج لوحة فنية، إنما يستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص به ليرسم لوحات جمالية للفنانين والمشاهير فيما يعرف بفن" الفيكتور أرت".

محمد أبو حماد ابن محافظة البحيرة طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر الشريف، أبدع في تصميم لوحات جمالية للمؤثرين في المجتمع المصري والعربي من الفنانين والعلماء.

محمد أبو حماد… طورت نفسي بمشاهدة الفيديوهات 

أكد محمد أبو حماد، أنه بدأ الرسم و التصميم منذ ثلاثة سنوات، وفي بداية الأمر واجه الكثير من التنمر والمضايقات بسبب عدم جودة رسوماته.

 اتخذ "أبو حماد" من المضايقات دافع له، وبدأ بمشاهدة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب حتى بات محترفًا في فن" الفيكتور أرت".

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محمد أبو حماد: برسم الشخصيات اللي لها تأثير في المجتمع 

وأضاف أنه يرسم الشخصيات المؤثرة من الفنانين والعلماء، وكان من أبرز رسوماته لوحة فنية للإمام أحمد الطيب لحبه  الشديد له ورئيس المؤسسة التعليمية التي ينتمي لها، وساعده اتقانه لفن" الفيكتور أرت" من إظهار حبه للفنانين المؤثرين في المجتمع، فقام برسم لوحة للفنان حمادة هلال، والمطرب تامر حسني، وغيرهم من الفنانين والعلماء الذين تركوا بصمه مؤثرة في الوطن العربي.

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محمد أبو حماد: أسرتي كانت الداعم الأكبر

أوضح "أبو حماد" أن أسرته كانت تدعمه دائمًا للاستمرار في تطوير نفسي في فن" الفيكتور أرت"، ووالده كان يأتي له بجميع الأجهزة الحديثة لإتقان ذلك الفن.

ويختتم حديثه متمنيًا أن يقيم معرضًا فنيًا وينشر لوحاته الفنية به، وأن يقدم دورات تدريبية مجانية لمن يريد تعلم فن " الفيكتور أرت"، وأن تنتشر لوحاته الفنية في جميع أنحاء العالم.

الفيكتور أرت رسم لوحة فنية المجتمع المصري والعربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

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