السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل شاب على يد صديقه في أسيوط

جثة
جثة

لقى شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه على يد صديقه بقرية المنشأة الصغرى التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط. 

تلقى اللواء عمرو السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، بورود بلاغ من أهالي قرية المنشأة الصغرى بمقتل شاب على يد صديقه ووفاته في الحال. 

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وتبين صحة الواقعة ووفاة حسين محمد عطاالله 18 سنة على يد صديقه "محمود. م. م" 24 سنة، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي القوصية المركزي تحت تصرف النيابة لحين استخراج تصريح بالدفن والعرض على الطبيب الشرعي وتسليم الجثة لذويها وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

شاب العقد الثاني صديقه مركز القوصية محافظة أسيوط الجثه النيابة العامة

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وائل لطفي

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