الكويت تستضيف أكبر ملتقى كشفي عربي بعنوان «تمكين الشباب» 7 مايو المقبل

أعلن الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب استضافة دولة الكويت لأكبر ملتقى كشفي على مستوى الوطن العربي بعنوان (تمكين الشباب) والذي يهدف إلى الارتقاء بالحركة الكشفية العربية وذلك خلال الفترة من 7 إلى 12 مايو المقبل.

وقال الأمين العام للاتحاد فيصل العنزي في تصريح صحفي اليوم السبت، إن الملتقى سيقام بالتعاون والتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط والمنظمة الكشفية العربية وجمعية الكشافة الكويتية وتحت رعاية رئيس مجلس الأمة الكويتي والرئيس الفخري للاتحاد مرزوق علي الغانم.

وأضاف العنزي أنه بعد اختيار الكويت عاصمة للعمل الكشفي العربي للعام 2022/2023 يقام هذا الملتقى الذي يشتمل على الكثير من الفعاليات الكشفية المختلفة التي تستهدف الشباب العربي وتهتم به الى جانب تكريم الرواد والرائدات في الحركة الكشفية العربية.

وأفاد بأن هذه الفعاليات سيشارك بها نحو 170 شخصا يمثلون معظم الدول العربية وستكون جميع فعاليات الملتقى تحت إشراف ومتابعة رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب الدكتور عبدالله الطريجي وعبر فرق عمل شكلت من أجل الاهتمام بهذا الحدث الكبير.