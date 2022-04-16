السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد سعد يتصدر ترند يوتيوب بـ«صاحبي يا جدع» (فيديو)

أحمد سعد ومحمد أسامة
أحمد سعد ومحمد أسامة

تصدرت أغنية "صاحبي يا جدع" للمطرب أحمد سعد ترند يوتيوب بعد طرحها مؤخرًا على منصات التواصل والقنوات التلفزيونية، وشاركه الغناء الطفل فيها محمد أسامة، وطُرحت الأغنية لصالح إحدى مستشفيات علاج السرطان.

وظهر الفيديو كليب للأغنية على شكل فيلم قصير، يوضح المعاناة التي تشعر بها أُسر الأطفال المُصابين بالسرطان.

وأغنية صاحبي يا جدع من تأليف منه القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد الشلبي ومن تنفيذ شركة ريلود برودكشن هاوس، منتج مُنفذ محمود فكري، وهادي عادل، وإخراج ميدو عادل.

أحمد سعد يطرح دعاء «طالب رحمتك» بمناسبة شهر رمضان

كانت شركة "مزيكا" طرحت الأيام الماضية دعاء دينيًا للفنان أحمد سعد يحمل عنوان "طالب رحمتك" بمناسبة شهر رمضان الكريم كلمات  أحمد سعد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ويتناول الدعاء اللجوء إلى الله، بطلب الرحمة والمغفرة، والمساعدة على التوبة، والندم على فعل المعاصي.. دعاء "طالب رحمتك" تم طرحه الآن على يوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعية ومحطات الراديو.

youtube

تقول كلمات الأغنية:
يارب طالب رحمتك دي ذنوبي سارقاني
ولولا رضاك ومحبتك مقدرش أعيش تاني
فوضت أمري إليك على بابك اقبلني
ده في كل هم وضيقه يارب بتعيني
يارب توبه نصوحه منك من الدنيا تكفيني
أو ركعة فيها القلب مخلص في عمري تكفيني
عارف يارب البعد مني وبرحمتك مستور
وحياة نبيك خدني مني متخلنيش مكسور.

يارب طالب رحمتك دي ذنوبي سارقاني
ولولا رضاك ومحبتك مقدرش أعيش تاني
فوضت أمري إليك على بابك اقبلني
ده في كل هم وضيقه يارب بتعيني
يارب توبة نصوحة منك من الدنيا تكفيني
أو ركعة فيها القلب مخلص في عمري تكفيني
عارف يارب البعد مني وبرحمتك مستور
وحياة نبيك خدني مني متخلنيش مكسور.

يارب طالب رحمتك دي ذنوبي سارقاني
ولولا رضاك ومحبتك مقدرش أعيش تاني
فوضت أمري إليك على بابك اقبلني
ده في كل هم وضيقه يارب بتعيني
يارب توبه نصوحه منك من الدنيا تكفيني
أو ركعة فيها القلب مخلص في عمري تكفيني
عارف يارب البعد مني وبرحمتك مستور
وحياة نبيك خدني مني متخلنيش مكسور.

أغنية صاحبي يا جدع أحمد سعد الطفل محمد أسامة منه عدلي القيعي دعاء طالب رحمتك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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