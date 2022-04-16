السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 84 ألف قضية سرقة تيار كهربائي وتحصيل 71 مليون جنيه غرامات

ارشيفية
ارشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، العديد من الحملات المكثفة، لملاحقة سارقي التيار الكهربائي، من خلال الوصلات العشوائية، والتي تتسبب في إهدار المال العام، وتؤثر على الاقتصاد القومي.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن ضبط 84570 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد.

وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 71 مليونا و345 ألف جنيه.

جدير بالذكر، أن جهود الحملات الأمنية قد أسفرت عن ضبط 1652 قضية فى مجال التهرب الضريبي «ضرائب عامة، ضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ أحكام، تحرى مدين»، بمبالغ مالية بلغت مليار و613 مليون جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 3 ملايين و134 ألف جنيه.

وتمكنت الحملات من ضبط 102 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 94 مليون و234 ألف جنيه أبرزها: ضبط 101 قضية فى مجال «الاتجار والتعامل فى النقد الأجنبى»، بمضبوطات بلغت 43,960,100 مليون جنيه مصرى، عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 46,274,854 مليون جنيه، بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقديًا ومستنديًا بما يعادل 90,234,954 مليون جنيه.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الحملات المكثفة التيار الكهربائي الحملات الأمنية

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